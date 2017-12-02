Хабаровчанка Лора Горбунова прошла в следующий тур шоу «Голос»

Хабаровск, 2 декабря, AmurMedia.

На последнем этапе нокаутов популярного шоу «Голос» в третьей тройке выступила хабаровчанка Лора Горбунова. Теперь у исполнительницы впереди прямые эфиры, и её судьбу также, как и судьбу остальных участников шоу будут решать телезрители, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Когда я была маленькой, мы вместе с тетей жили в Париже. И она рассказывала мне разные истории. Однажды она мне рассказала историю о том, как она прыгнула в реку. Босиком. Она улыбалась.

Лора исполнила песню Audition (The Fools Who Dream) из мюзикла La La Land. В фильме песню пела героиня Эммы Стоун на прослушивании. В 2017 году была номинирована на премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню. Это любимая песня композитора фильма Джастина Гурвица.

После своего выступления в интервью репортеру Олегу Кондракову Лора Горбунова сказала:

— Я благодарна наставнику за выбор песни из фильма «Ла-ла Ленд». Для меня история этой песни очень близка. У меня бабушка была такая же. Её уже нет. На мне вот кольцо ее сегодня. С Александром Борисовичем работать просто потрясающе. Он уникальный человек. Чем больше мы с ним работаем, тем больше он меня удивляет. Даже когда он ругается.

Также Лора призналась в том, что очень боится прямых эфиров.

Все члены жюри отметили выступление Лоры.

— Хотелось сразу выделить Лору, — сказал Дима Билан. — Я всегда жду чего-то нового, потому что хочется удивляться.

— То, что сейчас мы увидели, было очень интересно, — заметила Пелагея. — Вы очень цельны и актерски точны на мой взгляд. При этом все очень чисто и классно. Вы большая молодец.

— Прочувственно очень ваше исполнение, Лора, — акцентировал Леонид Агутин.

Итог всему подвел Александр Градский, пригласив Лору Горбунову в следующий тур.