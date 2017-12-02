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09:58 (мск), источник: Newslab.ru

Движение по улице Вавилова в Красноярске восстановлено

Экипажи ГИБДД больше там не дежурят, однако провал в асфальте все еще не ликвидирован.

Источник: РИА "Новости"

На ул. Вавилова в Красноярске восстановлено движение автотранспорта. Об этом Newslab.ru сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Вчера оно было ограничено в связи с произошедшим прорывом трубопровода, из-за которого под асфальт провалился автомобиль Mitsubishi. Водителем оказалась беременная женщина, которую в последствии увезла скорая. По имеющейся на сегодня информации, здоровью ее и ребенка ничего не угрожает.

«Сейчас движение восстановлено, экипажи больше там не дежурят, — говорят в ГИБДД, — однако место провала огорожено, что накладывает определенные ограничения».

Когда дорожное полотно будет полностью восстановлено, в полиции пояснить не смогли. Полицейские призывают водителей быть особо бдительными на этом участке ул. Вавилова.

Добавим, что ремонт прорванного трубопровода также завершен и сейчас идет наполнение теплосетей.

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