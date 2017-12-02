Движение по улице Вавилова в Красноярске восстановлено

Источник: РИА "Новости"

На ул. Вавилова в Красноярске восстановлено движение автотранспорта. Об этом Newslab.ru сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Вчера оно было ограничено в связи с произошедшим прорывом трубопровода, из-за которого под асфальт провалился автомобиль Mitsubishi. Водителем оказалась беременная женщина, которую в последствии увезла скорая. По имеющейся на сегодня информации, здоровью ее и ребенка ничего не угрожает.

«Сейчас движение восстановлено, экипажи больше там не дежурят, — говорят в ГИБДД, — однако место провала огорожено, что накладывает определенные ограничения».

Когда дорожное полотно будет полностью восстановлено, в полиции пояснить не смогли. Полицейские призывают водителей быть особо бдительными на этом участке ул. Вавилова.