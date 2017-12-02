Движение по улице Вавилова в Красноярске восстановлено
Экипажи ГИБДД больше там не дежурят, однако провал в асфальте все еще не ликвидирован.
Экипажи ГИБДД больше там не дежурят, однако провал в асфальте все еще не ликвидирован.
На ул. Вавилова в Красноярске восстановлено движение автотранспорта. Об этом Newslab.ru сообщили в краевом управлении ГИБДД.
Вчера оно было ограничено в связи с произошедшим прорывом трубопровода,
«Сейчас движение восстановлено, экипажи больше там не дежурят, — говорят в ГИБДД, — однако место провала огорожено, что накладывает определенные ограничения».
Когда дорожное полотно будет полностью восстановлено, в полиции пояснить не смогли. Полицейские призывают водителей быть особо бдительными на этом участке ул. Вавилова.
Добавим, что ремонт прорванного трубопровода также завершен и сейчас идет наполнение теплосетей.