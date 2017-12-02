Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
Европа устала от антироссийских санкций и готова их отменить
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: Россия готова к выходу Дании из проекта «Северный поток-2»
СМИ: У России просят защиты от США
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко выходит замуж
СМИ: На выход США из РСМД РФ ответит запуском прорывных проектов
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
14«Мисс Вселенная — 2017»
09:44 (мск), источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в Приморье вновь похолодает

Однако снег в эти дни не выпадет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 81% 768 мм рт. ст. 0 м/с

На следующей неделе погоду в Приморье будет определять гребень антициклона, который пройдет над севером Кореи. Именно он принесет в регион явную и морозную погоду. А вот северные ветра принесут в край похолодание. Ночью температура воздуха упадет до -10..-25°С, в горных районах до -35°С. Ночью температура воздуха упадет до -10..-19°С. Во Владивостоке на новой рабочей неделе будет морозно, осадков не ожидается. Подует сильный северный ветер. Ночью температура воздуха упадет до -10..-16°С, Ночью температура воздуха упадет до -10..-13°С.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Самой красивой стюардессой России стала Полина Сметанина из Томска
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала призывный снимок в постели
Сборная России узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2018
СМИ сообщили о планах по снятию санкций с РФ после победы Трампа
В Испании разрешили выдать США российского программиста
Жизнь за вождя: как охраняют лидеров КНДР
Илон Маск анонсировал запуск ракеты тяжелого класса
Посол США пошутил о переезде дипмиссии в Санкт-Петербург
Миллионы от тайных родителей: история женщины из списка Forbes
Спорт
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018 Рассказываем обо всем, что не вошло в трансляцию жеребьевки чемпионата мира по футболу
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь