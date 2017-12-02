На следующей неделе в Приморье вновь похолодает

На следующей неделе погоду в Приморье будет определять гребень антициклона, который пройдет над севером Кореи. Именно он принесет в регион явную и морозную погоду. А вот северные ветра принесут в край похолодание. Ночью температура воздуха упадет до -10..-25°С, в горных районах до -35°С. Ночью температура воздуха упадет до -10..-19°С. Во Владивостоке на новой рабочей неделе будет морозно, осадков не ожидается. Подует сильный северный ветер. Ночью температура воздуха упадет до -10..-16°С, Ночью температура воздуха упадет до -10..-13°С.