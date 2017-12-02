Больше 20 кабинетов врачей общей практики построят на Кубани в 2018 году

Вице-премьер отметила, что Краснодарский край активно участвует в федеральных программах, за счет чего решаются многие социальные задачи. В сентябре этого года открыли школу на 400 мест в станице Староминской. Еще три учебных заведения строят в Сочи, Армавире и Новороссийске.