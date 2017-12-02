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10:17 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Больше 20 кабинетов врачей общей практики построят на Кубани в 2018 году

Об этом глава региона Вениамин Кондратьев рассказал на совещании в Москве. Провела его заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Источник: ГТРК «Кубань»

Вице-премьер отметила, что Краснодарский край активно участвует в федеральных программах, за счет чего решаются многие социальные задачи. В сентябре этого года открыли школу на 400 мест в станице Староминской. Еще три учебных заведения строят в Сочи, Армавире и Новороссийске.

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Также ежегодно обновляется автопарк машин скорой помощи. Вениамин Кондратьев заверил, что социальные вопросы для региона в приоритете. До конца года в крае построят 19 офисов врачей общей практики. Еще 24 здания амбулаторий откроют в следующем году. Состоянию кубанской медицины Ольга Голодец дала высокую оценку. По ее словам, Краснодарский край является передовым в развитии высокотехнологичной медпомощи.

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