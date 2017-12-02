Больше 20 кабинетов врачей общей практики построят на Кубани в 2018 году
Об этом глава региона Вениамин Кондратьев рассказал на совещании в Москве. Провела его заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.
Об этом глава региона Вениамин Кондратьев рассказал на совещании в Москве. Провела его заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.
Также ежегодно обновляется автопарк машин скорой помощи. Вениамин Кондратьев заверил, что социальные вопросы для региона в приоритете. До конца года в крае построят 19 офисов врачей общей практики. Еще 24 здания амбулаторий откроют в следующем году. Состоянию кубанской медицины Ольга Голодец дала высокую оценку. По ее словам, Краснодарский край является передовым в развитии высокотехнологичной медпомощи.