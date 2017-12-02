В Актобе появилась стела благодарности казахскому народу
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — В День Первого Президента в Актобе состоялась торжественная церемония открытия стелы «Қазақ халқына мың алғыс», сообщила
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — В День Первого Президента в Актобе состоялась торжественная церемония открытия стелы «Қазақ халқына мың алғыс», сообщила
Монумент символизирует благодарность казахскому народу от имени всех этносов, которые
«С первых дней Независимости Глава государства Нурсултан Назарбаев проводит политику, благодаря которой в нашей многонациональной стране сохраняется дружба народов, единство, согласие и стабильность. 26 лет это не так много с исторической точки зрения, однако за этот период Казахстан добился огромных достижений. Сегодня весь мир признает Казахстан как независимое, сильное государство. Все это стало возможным благодаря Первому Президенту, его взвешенной внешней и внутренней политике. Одно из самых важных достижений нашей страны — сохранение мира и согласия в многонациональном обществе. Так сложилось исторически. Мы приняли миллионы переселенцев, разделяя с ними кров и пищу, вопреки голоду и войне. Сегодня их потомки называют Казахстан своим родным домом, своей второй Родиной», — подчеркнул аким области Бердыбек Сапарбаев в поздравительной речи.
Памятник, высотой 30 метров, условно разделен на пять фрагментов, каждый из них в отдельности имеет свой особый смысл. Так, один из фрагментов с изображением карты Казахстана на земном шаре, символизирует крепкую основу незыблемости территории страны. Здесь также отображена информация об истории государства с древнейшего периода до современности.
Идею прогрессивного и поступательного развития в будущее представляет собой основной ствол стелы, выполненный в виде семигранного столба. Семь граней подчеркивают сакральную чистоту помыслов и идей развития.
В верхней части стелы сооружена композиция, отображающая образ юрты — символа домашнего очага, родной истории, свободного народа. Завершает композицию изображение орла с развернутыми к полету крыльями, обозначающее Независимость страны, стремление к преемственному и прогрессивному развитию. Позади стелы расположилась 85-метровая колоннада, состоящая из 14 колонн.
Празднование продолжилось
Всего в рамках празднования Дня Первого Президента РК в Актюбинской области сдано в эксплуатацию более 50 социальных, производственных и коммерческих объектов, проведено более 100