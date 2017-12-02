Белтелерадиокомпания объявила о начале отбора на «Евровидение-2018»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Организатор Национального отбора на конкурс «Евровидение-2018» объявил сегодня о начале приема заявок.

Для участия в конкурсе следует ценной бандеролью направить заявку по адресу: 220807, г. Минск, ул. Макаенка, 9, с пометкой «Национальный отборочный тур конкурса песни «Евровидение-2018». Последний день приема заявок — 26 декабря 2017 года.

Национальный отбор на конкурс «Евровидение» традиционно проводится в два этапа: отборочный тур (рассмотрение заявок и прослушивание участников) и финал.

До 14 января профессиональное жюри проведет открытое прослушивание всех претендентов и определит не более пятнадцати исполнителей для участия в финале, сообщили Sputnik в Белтелерадиокомпании. Во время проведения прослушивания на сайте www.tvr.by будет осуществляться онлайн-трансляция.

Финал пройдет не позднее 1 марта 2018 года в формате телевизионного гала-концерта в прямом эфире.

Официальный представитель нашей страны для участия в международном конкурсе песни «Евровидение-2018» будет определен во время трансляции финала национального отбора голосованием телезрителей и профессионального жюри по классической формуле 50×50.

Международный конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет в мае в Лиссабоне (Португалия). Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.

Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала «Евровидения-2018» традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании — «Беларусь 1» и международный спутниковый телеканал «Беларусь 24».