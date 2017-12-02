Главную елку в Иркутске начнут украшать 4 декабря

Источник: IrkutskMedia.ru

Главную городскую елку в Иркутске планируют начать украшать 4 декабря, работы по монтажу продлятся около двух недель. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Виталий Барышников во время посещения производственного цеха. Он отметил, что по разработанным эскизам специалисты изготавливают новый декор для главной городской елки. Всего будет сделано 42 игрушки-звезды, 17 элементов для иллюминационного ограждения вокруг новогодней ели и главная звезда диаметром в три метра. Официальное открытие состоится 23 декабря, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.

«Жители Иркутска знают, что в этом году главная городская елка преобразится, у нее уже заменена вся хвоя, а это более 4 тысяч веток. Сейчас мастера заканчивают изготовление новых игрушек и главной звезды», — отметил Виталий Барышников.