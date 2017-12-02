Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Алсу сменила три платья на жеребьевке ЧМ-2018
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СМИ: Россия готова к выходу Дании из проекта «Северный поток-2»
СМИ: У России просят защиты от США
Алсу сменила три платья на жеребьевке ЧМ-2018
У бывшего мужа Надежды Михалковой новый роман
СМИ: На выход США из РСМД РФ ответит запуском прорывных проектов
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
14«Мисс Вселенная — 2017»
10:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Главную елку в Иркутске начнут украшать 4 декабря

Работы по монтажу продлятся около двух недель.

Источник: IrkutskMedia.ru

Главную городскую елку в Иркутске планируют начать украшать 4 декабря, работы по монтажу продлятся около двух недель. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Виталий Барышников во время посещения производственного цеха. Он отметил, что по разработанным эскизам специалисты изготавливают новый декор для главной городской елки. Всего будет сделано 42 игрушки-звезды, 17 элементов для иллюминационного ограждения вокруг новогодней ели и главная звезда диаметром в три метра. Официальное открытие состоится 23 декабря, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.

«Жители Иркутска знают, что в этом году главная городская елка преобразится, у нее уже заменена вся хвоя, а это более 4 тысяч веток. Сейчас мастера заканчивают изготовление новых игрушек и главной звезды», — отметил Виталий Барышников.

Напомним, что русские сказки станут главной темой встречи Нового года, ледового городка в сквере Кирова Иркутска. Общественные пространства, которые в этом году были благоустроены, также будут задействованы в новогодних мероприятиях, где-то будет установлена елка, а где-то — горка. Главная городская елка изменит свой вид. Новая иллюминация, игрушки и звезда будут золотисто-зеленого цвета. Также вместо ледовой изгороди вокруг ели установят иллюминационный забор из металлоконструкций. Прежний бело-синий новогодний декор будет украшать другую городскую елку — на острове малый Конный.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Лучшие фотографии ноября представляет ИА IrkutskMedia
Вадим Семенов сравнил губернатора Иркутской области с Гитлером
Сборная России узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2018
СМИ сообщили о планах по снятию санкций с РФ после победы Трампа
В Испании разрешили выдать США российского программиста
Жизнь за вождя: как охраняют лидеров КНДР
Илон Маск анонсировал запуск ракеты тяжелого класса
Посол США пошутил о переезде дипмиссии в Санкт-Петербург
Миллионы от тайных родителей: история женщины из списка Forbes
Спорт
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018 Рассказываем обо всем, что не вошло в трансляцию жеребьевки чемпионата мира по футболу
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь