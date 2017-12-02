Главную елку в Иркутске начнут украшать 4 декабря
Работы по монтажу продлятся около двух недель.
Работы по монтажу продлятся около двух недель.
Главную городскую елку в Иркутске планируют начать украшать 4 декабря, работы по монтажу продлятся около двух недель. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Виталий Барышников во время посещения производственного цеха. Он отметил, что по разработанным эскизам специалисты изготавливают новый декор для главной городской елки. Всего будет сделано 42
«Жители Иркутска знают, что в этом году главная городская елка преобразится, у нее уже заменена вся хвоя, а это более 4 тысяч веток. Сейчас мастера заканчивают изготовление новых игрушек и главной звезды», — отметил Виталий Барышников.
Напомним, что русские сказки станут главной темой встречи Нового года, ледового городка в сквере Кирова Иркутска. Общественные пространства, которые в этом году были благоустроены, также будут задействованы в новогодних мероприятиях,