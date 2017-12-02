В Москве 1 декабря выпала почти пятая часть месячной нормы осадков

Ранее синоптики прогнозировали, что в столице выпадет около четверти от ежемесячной нормы осадков.

«За вчерашний день выпало от 5 до 12 миллиметров осадков», — сообщила собеседница агентства, уточнив, что в декабре норма осадков составляет 56 миллиметров.