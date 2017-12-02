В Москве 1 декабря выпала почти пятая часть месячной нормы осадков
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. До 20% месячной нормы осадков выпало 1 декабря в Москве, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро.
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. До 20% месячной нормы осадков выпало 1 декабря в Москве, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро.
Ранее синоптики прогнозировали, что в столице выпадет около четверти от ежемесячной нормы осадков.
«За вчерашний день выпало от 5 до 12 миллиметров осадков», — сообщила собеседница агентства, уточнив, что в декабре норма осадков составляет 56 миллиметров.
Вечером в пятницу пробки в городе