Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Интимная пластика: три реальные истории
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова
ЕС снял некоторые санкции с России
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СМИ: Россия готова к выходу Дании из проекта «Северный поток-2»
СМИ: У России просят защиты от США
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко выходит замуж
СМИ: Россия готовит жесткий ответ в случае выхода США из РСМД
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8День благодарения
11:25 (мск), источник: Sputniknews.kz

Какой должна быть зимняя резина и как казахстанцам избежать штрафа

Казахстанские автолюбители могут схлопотать штраф за езду в зимнее время года на летней резине.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 2 дек — Sputnik. С 1 декабря эксплуатировать транспортное средство, не оснащенное зимними шинами запрещено, напоминает комитет административной полиции МВД Казахстана.

Читайте также
Узбекистан намерен занять доминирующую долю на казахском авторынке

В зимний период, с 1 декабря до конца февраля, законодательно запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками «М+S», «M&S», «M S».

Во сколько обойдется езда на «летней» резине зимой?

За использование покрышек не по сезону (согласно статье 461 часть 4 административного кодекса) автомобилистов могут быть оштрафованы на 5 МРП или 11 345 тенге.

Кроме штрафа владелец такой машины лишится госномеров, пока не сменит шины.

Шина считается непригодной к эксплуатации при остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных как указано выше (при отсутствии индикаторов износа) во время эксплуатации на указанном покрытии — не более 4,0 мм.

Зимние шины, а также шины с шипами противоскольжения в случае их применения устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

Указанные требования к шинам в зимний период прописаны в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и действуют на территории всех стран-членов Таможенного союза.

При этом сроки запрета эксплуатации могут быть изменены в сторону увеличения региональными органами государственного управления государств — членов Таможенного союза.

Нужен ли знак «шипы»?

Знак «шипы» устанавливаются по желанию. В октябре в правила дорожного движения Казахстана были внесены соответствующие изменения постановлением правительства Республики Казахстан № 667.

Когда менять «зимнюю» резину на «летнюю»?

Отметим, что с 1 июня все транспортные средства должны быть оснащены летней резиной. В межсезонье разрешается использовать любой резины, удобной автолюбителю, в соответствии с погодными условиями.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 'Пройду по Назарбаева, сверну на Сагинтаева' - Шарапова перепела мем
Какой должна быть зимняя резина и как казахстанцам избежать штрафа
Сирийские силы ПВО отразили ракетный удар Израиля
СМИ сообщили о планах по снятию санкций с РФ после победы Трампа
Сенат США принял законопроект о налоговой реформе
Жизнь за вождя: как охраняют лидеров КНДР
Илон Маск анонсировал запуск ракеты тяжелого класса
Посол США пошутил о переезде дипмиссии в Санкт-Петербург
Семь человек погибли при пожаре в Калужской области
Спорт
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018 Рассказываем обо всем, что не вошло в трансляцию жеребьевки чемпионата мира по футболу
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь