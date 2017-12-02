Какой должна быть зимняя резина и как казахстанцам избежать штрафа

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 2 дек — Sputnik. С 1 декабря эксплуатировать транспортное средство, не оснащенное зимними шинами запрещено, напоминает комитет административной полиции МВД Казахстана.

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В зимний период, с 1 декабря до конца февраля, законодательно запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками «М+S», «M&S», «M S».

Во сколько обойдется езда на «летней» резине зимой?

За использование покрышек не по сезону (согласно статье 461 часть 4 административного кодекса) автомобилистов могут быть оштрафованы на 5 МРП или 11 345 тенге.

Кроме штрафа владелец такой машины лишится госномеров, пока не сменит шины.

Шина считается непригодной к эксплуатации при остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных как указано выше (при отсутствии индикаторов износа) во время эксплуатации на указанном покрытии — не более 4,0 мм.

Зимние шины, а также шины с шипами противоскольжения в случае их применения устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

Указанные требования к шинам в зимний период прописаны в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и действуют на территории всех стран-членов Таможенного союза.

При этом сроки запрета эксплуатации могут быть изменены в сторону увеличения региональными органами государственного управления государств — членов Таможенного союза.

Нужен ли знак «шипы»?

Знак «шипы» устанавливаются по желанию. В октябре в правила дорожного движения Казахстана были внесены соответствующие изменения постановлением правительства Республики Казахстан № 667.

Когда менять «зимнюю» резину на «летнюю»?