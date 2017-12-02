Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
В РФ ответили Киеву на его способ остановить стройку моста в Крым
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: Россия готова к выходу Дании из проекта «Северный поток-2»
СМИ: У России просят защиты от США
Алсу сменила три платья на жеребьевке ЧМ-2018
У бывшего мужа Надежды Михалковой новый роман
СМИ: На выход США из РСМД РФ ответит запуском прорывных проектов
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Поклонение Ким Чен Ыну
10:42 (мск), источник: ТАСС

Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской области из-за гололеда и ветра

Сотрудники МЧС также предупреждают жителей и гостей региона быть осторожными, выходя на улицу, чтобы избежать падений и травм из-за гололеда.

Источник: РИА "Новости"

ВОЛГОГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер и гололед ожидаются в Волгоградской области в субботу. ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ведомства Дмитрий Уланов.

«На территории Волгоградской области, по информации местного гидрометцентра, в ближайшие часы с сохранением в течение всей субботы ожидается комплекс неблагоприятных климатических явлений — гололедно-изморозевые отложения при усилении ветра до 15−20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение», — сказал он.

Уланов отметил, что при такой непогоде лучше отложить поездки на дальние расстояния на автомобиле, а по возможности вообще не пользоваться личным автотранспортом. Сотрудники МЧС также предупреждают жителей и гостей региона быть осторожными, выходя на улицу, чтобы избежать падений и травм из-за гололеда.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Киевский патриарх-раскольник Филарет попросил прощения у патриарха Кирилла
Суслов поднял кулаки и кричал "Задушить их!"
Сирийское ТВ сообщило об отражении ракетного удара Израиля
СМИ сообщили о планах по снятию санкций с РФ после победы Трампа
В Испании разрешили выдать США российского программиста
Жизнь за вождя: как охраняют лидеров КНДР
Илон Маск анонсировал запуск ракеты тяжелого класса
Посол США пошутил о переезде дипмиссии в Санкт-Петербург
Миллионы от тайных родителей: история женщины из списка Forbes
Спорт
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018 Рассказываем обо всем, что не вошло в трансляцию жеребьевки чемпионата мира по футболу
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь