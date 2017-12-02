Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской области из-за гололеда и ветра

«На территории Волгоградской области, по информации местного гидрометцентра, в ближайшие часы с сохранением в течение всей субботы ожидается комплекс неблагоприятных климатических явлений — гололедно-изморозевые отложения при усилении ветра до 15−20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение», — сказал он.

Уланов отметил, что при такой непогоде лучше отложить поездки на дальние расстояния на автомобиле, а по возможности вообще не пользоваться личным автотранспортом. Сотрудники МЧС также предупреждают жителей и гостей региона быть осторожными, выходя на улицу, чтобы избежать падений и травм из-за гололеда.