Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской области из-за гололеда и ветра
Сотрудники МЧС также предупреждают жителей и гостей региона быть осторожными, выходя на улицу, чтобы избежать падений и травм
Сотрудники МЧС также предупреждают жителей и гостей региона быть осторожными, выходя на улицу, чтобы избежать падений и травм
ВОЛГОГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер и гололед ожидаются в Волгоградской области в субботу. ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение, сообщил ТАСС начальник
«На территории Волгоградской области, по информации местного гидрометцентра, в ближайшие часы с сохранением в течение всей субботы ожидается комплекс неблагоприятных климатических явлений —
Уланов отметил, что при такой непогоде лучше отложить поездки на дальние расстояния на автомобиле, а по возможности вообще не пользоваться личным автотранспортом. Сотрудники МЧС также предупреждают жителей и гостей региона быть осторожными, выходя на улицу, чтобы избежать падений и травм