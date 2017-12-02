Воздушный коллапс: «Аэрофлот» отменил 20 рейсов из Москвы и обратно

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» отменил в столичном аэропорту «Шереметьево» 20 рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о рейсах, которые должны прибыть и вылететь из аэропорта «Шереметьево» 2 декабря.

«В связи с последствиями ограничений работоспособности в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов на 2 декабря», — говорится в сообщении.

Еще 58 рейсов перенесены на более позднее время.

В частности, отменены рейсы между «Шереметьево» и Красноярском, Ростовом-на-Дону, Минеральными Водами, Дюссельдорфом, Краснодаром, Малагой, Минском, Миланом, Римом и Стамбулом.

Как сообщил РИА Новости источник в «Шереметьево», аэропорт работает по фактической погоде: в час производится около 20 взлетно-посадочных операций вместо 55.