Воздушный коллапс: «Аэрофлот» отменил 20 рейсов из Москвы и обратно
Аэропорт «Шереметьево» работает по фактической погоде: в час производится около 20
Аэропорт «Шереметьево» работает по фактической погоде: в час производится около 20
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» отменил в столичном аэропорту «Шереметьево» 20 рейсов
Речь идет о рейсах, которые должны прибыть и вылететь из аэропорта «Шереметьево» 2 декабря.
«В связи с последствиями ограничений работоспособности в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов на 2 декабря», — говорится в сообщении.
Еще 58 рейсов перенесены на более позднее время.
В частности, отменены рейсы между «Шереметьево» и Красноярском,
Как сообщил РИА Новости источник в «Шереметьево», аэропорт работает по фактической погоде: в час производится около 20
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