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14:10 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси представили технологию 3D без очков

Казалось бы, чем еще могут удивить 3D-технологии, уже ставшие частью нашей жизни? Тем не менее ученые готовят сюрприз. В Минске итальянские разработчики представили уникальную инновационную технологию 3D VISION — трехмерное телевидение, позволяющее видеть объемное изображение без очков.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Она настолько заинтересовала наших специалистов, что речь идет уже о совместном производстве.

Выглядит все просто захватывающе: словно вживую, видишь, как проходит операция, из рекламных роликов вылетает самолет и предстает объемный трехмерный мобильный телефон известного бренда. И это изображение возникает прямо между глазами зрителя и экраном. Даниэле Де Молли и Стефано Габриэлли работали над своей системой более 8 лет. И первоначально 3D VISION создавалась для медицины.

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Кстати, сегодня это первая и единственная в мире 3D-технология, которая позволяет врачам работать без очков. Ведь они небезопасны для зрения, год назад доказали разработчики. Широко применимо такое оборудование и при компьютерной томографии: можно увидеть организм в разрезе и выбрать лучшую точку для проведения операции. Производители продемонстрировали возможности трехмерного телевидения при лапароскопии. Раньше такие операции делали только при изображении 2D или же с 3D-картинкой, но с использованием очков. И это ограничивало возможности хирурга, которому очень важно чувствовать глубину и пространство.

У нас итальянские ученые увидели новые возможности для использования своего прибора. В частности, в микроскопии. Первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Сергей Чижик рассказал, что у белорусских и итальянских ученых большие совместные планы на будущее, которые уже закрепили соглашением:

— Итальянская сторона увидела, насколько у нас сильное оптическое производство. Технология 3D VISION дает дополнительные возможности для нашей продукции, скажем, для атомно-силовой и оптической микроскопии. Думаю, технология найдет свое применение и в программировании, беспилотной авиации, машиностроении… Начало положено.

Такое сотрудничество, уверены эксперты, позволит нашей стране стать мировым лидером в этом направлении. Ведь сфера использования у 3D VISION широчайшая: начиная от рекламы и дизайна и заканчивая космическими и нанотехнологиями.

savitskaya@sb.by.

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