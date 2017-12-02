Туман и гололедица прогнозируются в Беларуси 3 декабря

Источник: БЕЛТА

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица на некоторых участках дорог ожидается в Беларуси 3 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная, с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Лишь днем по югу прогнозируется мокрый снег. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер слабый.