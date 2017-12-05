Жить в Текстилях: знать, как перейти с «темной» стороны на «светлую»
Москвичка Екатерина, которая всю жизнь прожила в Текстильщиках, рассказала РИАМО про «светлую» и «темную» стороны Текстилей.
Москвичка Екатерина, которая всю жизнь прожила в Текстильщиках, рассказала РИАМО про «светлую» и «темную» стороны Текстилей.
Район Текстильщики на
«Темная» и «светлая» стороны
Текстили для меня делятся на две части: «темную» и «светлую», как в «Звездных войнах». Их разделяет Волгоградский проспект.
«Светлая» — это та сторона Текстилей, где работал знаменитый автомобильный завод АЗЛК и жили приличные люди. Мой дедушка занимал важный пост на заводе и получил там квартиру.
«Темная» сторона — на противоположной стороне Волгоградки, где квартиры давали рабочему классу, там были заводские общежития.
Сейчас я живу на «темной» стороне Текстильщиков. Хотя за последние годы район сильно изменился в лучшую сторону, здесь
«Филиал ада на земле»
В любом, даже самом захудалом районе Москвы, найдется
Например, на улице Грайвороновская есть необычная «Пятерочка». Кто и когда превратил фасад дома в такое, не могу сказать точно. Здание выглядит как пещера, корни дерева или фекалии. Странно, нелепо и отталкивающе.
А
Еще одна достопримечательность района — это сталинки 50-х годов на Саратовской улице, известные в народе как «дома СДС». То ли это дома строителей Дворца Советов, которые возводили пленные немцы и калмыки из кирпича, предназначавшегося для строительства Дворца Советов. Этот грандиозный проект на «Кропоткинской» так и не был осуществлен.
Есть и вторая версия, что «дома СДС» — это дома Совхоза декоративного садоводства, который действительно был на Люблинской улице.
Как бы то ни было, эти дома — красивые, интересные и очень украшают наш район. Я за них переживала, когда пятиэтажки накрыла реновация. Как выяснилось, этих домиков реновация не коснется. Смотрю, фасады начали ремонтировать, и дома стали еще более нарядными. А вот унылых пятиэтажек совсем не жалко.
Сейчас в промзонах Текстильщиков и соседнего Нижегородского района возводят огромные современные жилые комплексы. Обновление нашим унылым, полузаброшенным промзонам, конечно же, на пользу. Но боюсь, что с тысячами новых автолюбителей Волгоградка и Рязанка в утренние и вечерние часы пик встанут замертво.
Светлое детство
Моя мама помнит золотые времена расцвета АЗЛК, у нее были и поездки в хороший лагерь в Чеховском районе, и новогодние елки, и еще
Хотя мое детство пришлось на упадок завода, мы все тусовались в дедушкиной квартире на «светлой» стороне Текстильщиков. Рядом были живописные Люблинские пруды с уточками. Там же — моя школа номер 654, сейчас это «Центр образования N654 имени А. Д. Фридмана». Сюда до сих пор дети ездят учиться со всей Москвы. У нас у первых были «лицейские» классы, которые отстоял наш директор Анатолий Давыдович Фридман, и много школьных традиций. На выпускном вечере лучшим ученикам выдавали «Поручительство чести», и до сих пор в соцсетях я нахожу «ШПЧистов», которые живут в разных странах мира, а выросли в Текстильщиках.
Еще одно культовое место — культурный центр «Москвич», который по старинке называют ДК АЗЛК. Его открыли в 70-х, и там всегда было полно кружков. Рядом построили спортивный комплекс «Москвич», там тоже можно было выбрать все, что душе угодно, от плавания и танцев до большого тенниса. Мы с сестрами занимались всем понемножку. В «Москвиче» проходили новогодние представления для детей сотрудников АЗЛК, а сейчас — для всех желающих. Сегодня там жизнь бьет ключом: то резидент «Камеди клаб» выступает, то Петросян.
Тусы с братками и лучшее заведение на районе
В нашем районе хватает всего — магазинов, школ, детсадов, поликлиник, а также мест для отдыха и тусовок. Причем, на удивление, приличных. «Шашлычные» и «шаурмичные» тоже есть, но мы туда не ходим.
В начале нулевых с приличными местами была проблема. Нам было по 18−20 лет, хотелось тусоваться, а в центр родители не особо отпускали.
«Долины» уже нет, но появились новые заведения. Мы с семьей очень любим ходить во «Дворец султана». Название так себе, да и на вид не очень. От огней и подсветки режет глаза. Расположение тоже так себе — на Грайвороновской улице, в народе известной как «Графка», у этой улицы, находящейся в промзоне, всегда была дурная слава. Зато там великолепная кухня, огурцы и помидоры привозят из Баку, а мясо готовят как надо. Особенно нравится персонал — как в хорошей турецкой гостинице.
Ну, а место для посиделок с друзьями — это конечно, «Сытый лось». Когда мы в первый раз туда попали, даже не поверили — как такое возможно в нашем районе?
Еда, интерьер, сервис — все отличного качества. Но до ночи сидеть не стоит: после 12.00 подтягивается текстилевское быдло.
Дешевое жилье и работа локтями
С каждым годом людей в Текстилях становится все больше. Район находится довольно близко к центру, а квартиры дешевые. Еще лет пять назад в вагон метро в часы пик мы врывались с боем, а сейчас стало еще хуже.
Утром на станции «Текстильщики» люди пропускают по несколько поездов, чтобы прорваться. До 2020 года обещают открыть еще одну станцию метро — «Текстильщики» Третьего пересадочного контура. Но, с учетом заселения тысяч людей в новые ЖК, транспортную ситуацию уже не спасти.
Мы — автолюбители, хоть и не работаем локтями и ногами, все равно теряем кучу времени в пробках на Волгоградке. Спасибо, хоть кофе додумались доставлять прямо в окно автомобиля.
Дина Жильцова