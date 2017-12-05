Жить в Текстилях: знать, как перейти с «темной» стороны на «светлую»

Район Текстильщики на юго-востоке Москвы — один из самых «злачных» в столице, он знаменит бывшим заводом АЗЛК, коллапсом в метро и заведениями из 90-х. Москвичи стремятся оттуда уехать, а желающие купить недорогую квартиру охотнее выбирают соседние Кузьминки. Москвичка Екатерина, которая всю жизнь прожила в Текстильщиках, рассказала РИАМО про «светлую» и «темную» стороны Текстилей.

«Темная» и «светлая» стороны

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/zz8bWQMTUM/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @kaktakdavottak</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-03-04T15:57:25+00:00">Мар 4 2015 в 7:57 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Текстили для меня делятся на две части: «темную» и «светлую», как в «Звездных войнах». Их разделяет Волгоградский проспект.

«Светлая» — это та сторона Текстилей, где работал знаменитый автомобильный завод АЗЛК и жили приличные люди. Мой дедушка занимал важный пост на заводе и получил там квартиру.

«Темная» сторона — на противоположной стороне Волгоградки, где квартиры давали рабочему классу, там были заводские общежития.

На «светлой» стороне было все — и красивые скверы, и пруд с уточками, и хорошие школы с детскими садами. На «темной» стороне Текстилей не было ничего.

Сейчас я живу на «темной» стороне Текстильщиков. Хотя за последние годы район сильно изменился в лучшую сторону, здесь по-прежнему серо, тускло и убого. А самое главное — контингент, с которым не хочется иметь ничего общего.

Если честно, у меня нет никакого желания тут гулять, лечиться, учить детей. За этим всем я езжу в центр.

«Филиал ада на земле»

В любом, даже самом захудалом районе Москвы, найдется что-нибудь интересненькое. Несколько таких «достопримечательностей» есть и у нас, причем на «темной» стороне.

Фото: Дина Жильцова

Например, на улице Грайвороновская есть необычная «Пятерочка». Кто и когда превратил фасад дома в такое, не могу сказать точно. Здание выглядит как пещера, корни дерева или фекалии. Странно, нелепо и отталкивающе.

Такое могли налепить в начале 2000-х, когда здесь находилось игорное заведение. Это здание попадает в подборки самых нелепых строений Москвы.

А когда-то здесь был прекрасный универмаг «Весна» с широким, по советским меркам, ассортиментом женской одежды. Сейчас «Весна» превратилась в «филиал ада» — такое в Текстильщиках не редкость.

Еще одна достопримечательность района — это сталинки 50-х годов на Саратовской улице, известные в народе как «дома СДС». То ли это дома строителей Дворца Советов, которые возводили пленные немцы и калмыки из кирпича, предназначавшегося для строительства Дворца Советов. Этот грандиозный проект на «Кропоткинской» так и не был осуществлен.

Фото: Дина Жильцова

Есть и вторая версия, что «дома СДС» — это дома Совхоза декоративного садоводства, который действительно был на Люблинской улице.

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Как бы то ни было, эти дома — красивые, интересные и очень украшают наш район. Я за них переживала, когда пятиэтажки накрыла реновация. Как выяснилось, этих домиков реновация не коснется. Смотрю, фасады начали ремонтировать, и дома стали еще более нарядными. А вот унылых пятиэтажек совсем не жалко.

Сейчас в промзонах Текстильщиков и соседнего Нижегородского района возводят огромные современные жилые комплексы. Обновление нашим унылым, полузаброшенным промзонам, конечно же, на пользу. Но боюсь, что с тысячами новых автолюбителей Волгоградка и Рязанка в утренние и вечерние часы пик встанут замертво.

Светлое детство

Моя мама помнит золотые времена расцвета АЗЛК, у нее были и поездки в хороший лагерь в Чеховском районе, и новогодние елки, и еще какие-то профсоюзные бонусы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BaWp9UajwiF/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @amfrf</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-17T15:22:25+00:00">Окт 17 2017 в 8:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя мое детство пришлось на упадок завода, мы все тусовались в дедушкиной квартире на «светлой» стороне Текстильщиков. Рядом были живописные Люблинские пруды с уточками. Там же — моя школа номер 654, сейчас это «Центр образования N654 имени А. Д. Фридмана». Сюда до сих пор дети ездят учиться со всей Москвы. У нас у первых были «лицейские» классы, которые отстоял наш директор Анатолий Давыдович Фридман, и много школьных традиций. На выпускном вечере лучшим ученикам выдавали «Поручительство чести», и до сих пор в соцсетях я нахожу «ШПЧистов», которые живут в разных странах мира, а выросли в Текстильщиках.

Источник: Культурный центр «Москвич»

Еще одно культовое место — культурный центр «Москвич», который по старинке называют ДК АЗЛК. Его открыли в 70-х, и там всегда было полно кружков. Рядом построили спортивный комплекс «Москвич», там тоже можно было выбрать все, что душе угодно, от плавания и танцев до большого тенниса. Мы с сестрами занимались всем понемножку. В «Москвиче» проходили новогодние представления для детей сотрудников АЗЛК, а сейчас — для всех желающих. Сегодня там жизнь бьет ключом: то резидент «Камеди клаб» выступает, то Петросян.

Тусы с братками и лучшее заведение на районе

В нашем районе хватает всего — магазинов, школ, детсадов, поликлиник, а также мест для отдыха и тусовок. Причем, на удивление, приличных. «Шашлычные» и «шаурмичные» тоже есть, но мы туда не ходим.

Источник: Николай Корешков / РИАМО

В начале нулевых с приличными местами была проблема. Нам было по 18−20 лет, хотелось тусоваться, а в центр родители не особо отпускали.

Мы облюбовали местечко в родных Текстилях – кафе «Долина». Там ставили популярный в то время блатной хит «Чудная долина».

Как-то раз мы пришли туда днем и увидели компанию братков в сопровождении телохранителей. Больше мы туда больше не ходили.

Фото: Николай Корешков / РИАМО

«Долины» уже нет, но появились новые заведения. Мы с семьей очень любим ходить во «Дворец султана». Название так себе, да и на вид не очень. От огней и подсветки режет глаза. Расположение тоже так себе — на Грайвороновской улице, в народе известной как «Графка», у этой улицы, находящейся в промзоне, всегда была дурная слава. Зато там великолепная кухня, огурцы и помидоры привозят из Баку, а мясо готовят как надо. Особенно нравится персонал — как в хорошей турецкой гостинице.

Ну, а место для посиделок с друзьями — это конечно, «Сытый лось». Когда мы в первый раз туда попали, даже не поверили — как такое возможно в нашем районе?

Камин на дровах в Текстилях – это какой-то нонсенс! Как в кафешках в центре Москвы.

Еда, интерьер, сервис — все отличного качества. Но до ночи сидеть не стоит: после 12.00 подтягивается текстилевское быдло.

Дешевое жилье и работа локтями

С каждым годом людей в Текстилях становится все больше. Район находится довольно близко к центру, а квартиры дешевые. Еще лет пять назад в вагон метро в часы пик мы врывались с боем, а сейчас стало еще хуже.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/t3AtZxgN9Q/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @yana_dementieva</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-10-07T17:24:11+00:00">Окт 7 2014 в 10:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Утром на станции «Текстильщики» люди пропускают по несколько поездов, чтобы прорваться. До 2020 года обещают открыть еще одну станцию метро — «Текстильщики» Третьего пересадочного контура. Но, с учетом заселения тысяч людей в новые ЖК, транспортную ситуацию уже не спасти.

Мы — автолюбители, хоть и не работаем локтями и ногами, все равно теряем кучу времени в пробках на Волгоградке. Спасибо, хоть кофе додумались доставлять прямо в окно автомобиля.