Из Челябинска запустили прямой маршрут в «Солнечную долину»

Сообщается, что скорый поезд и автобус довезут челябинцев до курорта менее чем за 2 часа.

Посадка осуществляется на пригородном вокзале Челябинска. Поезд идет до Миасса, где затем пассажиры пересаживаются на автобус, который довозит их до «Солнечной долины». По расписанию маршрут будет работать по выходным. Первый поезд отправляется в 8:35 и прибывает в долину в 10:35.