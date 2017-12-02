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11:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Из Челябинска запустили прямой маршрут в «Солнечную долину»

Сегодня, 2 декабря, состоялось открытие мультимодального маршрута из Челябинска на горнолыжный курорт «Солнечная долина», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Сообщается, что скорый поезд и автобус довезут челябинцев до курорта менее чем за 2 часа.

Посадка осуществляется на пригородном вокзале Челябинска. Поезд идет до Миасса, где затем пассажиры пересаживаются на автобус, который довозит их до «Солнечной долины». По расписанию маршрут будет работать по выходным. Первый поезд отправляется в 8:35 и прибывает в долину в 10:35.

Поездки осуществляются в поезде повышенной комфортности, а в вагонах есть специальные места для перевозки спортивного инвентаря. По прибытии на место участники получают безлимитные ски-пассы.

Напомним, горнолыжный сезон на курорте «Солнечная долина» стартовал 11 ноября.

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