Крымские власти объяснили проблему очередей в детсадах

Ранее вице-премьер правительства РФ по социальной политике Ольга Голодец заявила, что проблема нехватки мест в детских садах для детей в возрасте от трех до семи лет остается в семи регионах России. На первом месте находится Крым, где очередь продолжает оставаться большой — 12,3 тысячи детей.

Вице-премьер сообщила, что специальная программа для таких регионов уже сформирована. В ближайшие три года, по ее словам, эти субъекты федерации должны завершить эту программу.

Бобков подчеркнул, что в России около семи лет назад начали работать крупные, финансово емкие программы, направленные на ликвидацию очередности в детские сады, к которым Крым, по объективным причинам, присоединился значительно позже.

«Очень серьезным подспорьем для нас является федеральная целевая программа развития полуострова, которая на более чем треть заполнена именно детскими садами. Но с учетом того, что дошкольная сеть очень сильно пострадала в украинский период, исключительно мерами ФЦП решить этот вопрос не удается. Причина этому вполне логична: новые демографические вызовы, с которыми столкнулся Крым, внесли свои коррективы», — сказал РИА Новости Бобков.

К примеру, по его словам, на начало 2015 года Керчь не испытывала серьезной потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях — очередь была практически нулевая.

«На сегодня, введя несколько новых детских садов, мы получили рост очередности, потому что есть процессы привлечения новых жителей — внутренней миграции, рождаемости и так далее» Бобков

Подобная ситуация, по его словам, также актуальна и для других регионов полуострова, особенно для Симферополя.

Глава комитета отметил, что для решения вопроса с очередями нужен качественный рывок.

Для этих целей Крым получит в следующем году целевую субвенцию в размере 2,5 миллиарда рублей на строительство сети модульных детских садов.