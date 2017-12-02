Самый возрастной футболист чемпионата Беларуси завершил карьеру игрока

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Трибунные завсегдатаи с 2001 года считают Диму одним из главных объектов своего внимания. Если он на поле, а команда проигрывает, то тут то там слышны выкрики: Меняй Коваленка! Ну, а если наоборот, соответственно: Выпускай Коваленка!

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Гродненский Рауль, гродненский Мальдини, гродненский Гиггз (каждый волен выбирать предпочтение по вкусу) как-то пошутил, что не только родился в желто-зеленой футболке Немана, но и его сердце за долгие годы стало такого же цвета… И хоть в каждой шутке есть доля шутки, немногие помнят, что начинал он — воспитанник минской футбольной школы Трактор — в Швейцарии. В совершенстве знает французский, и с будущей супругой Жанной (на всякий случай: преподаватель французского!) познакомился на улице, спросив у симпатичной девушки что-то опять-таки по-французски. А та возьми да ответь…

Так или иначе, когда под бессмертное тинатернеровское Simply The Best на огромном экране крутили лучшие голы в исполнении вечно юного Коваленка, многие пустили скупую мужскую слезу… Он забил за Неман в чемпионате Беларуси больше всех (68 мячей), сыграл — чаще всех (291 матч). И стал последним из могикан, серебряных призеров первенства-2002, выходивших на поле.

Чуть позже традиционно скупой на похвалу в адрес подопечных Игорь Ковалевич на пресс-конференции скажет: …И самое на сегодня главное. Дмитрий Коваленок — самый выдающийся игрок Гродно! Сильнее его футболиста в Гродно не было. И не будет в обозримом будущем!

Однажды Коваленок бросил такую реплику. Знаковую: Как-то пытался абстрагироваться от футбола, но без шансов. Однако просыпался ночью в холодном поту и думал, что без этой игры просто не выживу. Пусть это прозвучит громко и слишком пафосно, но, по большому счету, я живу ради футбола. Семья, друзья, карьера — все это строится на его базе.

Дмитрий Коваленок принципиально не отмечает дни рождения. Это как обратный отсчет. К тому же, как сказал однажды мой любимый литературный автор Фредерик Бегбедер, самые лучшие праздники — это те, которые происходят внутри нас. А день рождения с нетерпением ждут только дети, чтобы получать подарки.

В 2013 году четырежды лучший бомбардир Немана вдруг оказался клубом не востребован и транзитом через микашевичский Гранит проследовал в Лиду. Забивал в пивной столице каждую игру и за неполный второй круг наколотил 12 мячей. Почему вернули в Неман? Ну ясно, что не за прежние заслуги. Да и у меня не было мысли взять лопату и закопать себя в первой лиге, — с присущим ему юмором отвечает самый ветеранистый ветеран Коваленок.

…Потрескивая, в руке Коваленка догорал файер. На фоне огромного баннера с его же изображением. Картина была фантасмагорической, и на ум сами по себе лезли строки Шевчука: прощальным костром догорает эпоха…