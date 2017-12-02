Кехман ушел с должности гендиректора Новосибирского театра оперы и балета

«Владимир Абрамович Кехман покинул пост генерального директора. Исполняющая обязанности директора Снежана Любарь подписала приказ о его назначении художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета», — сказал собеседник агентства, уточнив, что Вячеслав Стародубцев официально является главным режиссером театра.

Глава Минкультуры Владимир Мединский в июле этого года заявлял, что Кехман покинет театр в связи с ведущимся в отношении него делом о банкротстве, а на его место будут рассматриваться несколько кандидатур.

В начале сентября министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников сообщал журналистам, что Владимир Кехман находится в отпуске, а решение о назначении нового гендиректора театра оперы и балета ожидают от Минкультуры РФ «в ближайшее время». По его словам, оно должно было состояться до 1 сентября, но этого не произошло. В пресс-службе Минкультуры РФ 6 сентября сообщили, что Кехман продолжает свою работу в должности генерального директора театра и трудовой договор с ним не расторгнут.