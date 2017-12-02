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11:22 (мск), источник: РИА Новости

Кехман ушел с должности гендиректора Новосибирского театра оперы и балета

НОВОСИБИРСК, 2 дек — РИА Новости. Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман ушел в отставку со своей должности, но станет художественным руководителем театра, сообщил РИА Новости в субботу заместитель генерального директора театра по маркетингу Артем Пухальский.

«Владимир Абрамович Кехман покинул пост генерального директора. Исполняющая обязанности директора Снежана Любарь подписала приказ о его назначении художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета», — сказал собеседник агентства, уточнив, что Вячеслав Стародубцев официально является главным режиссером театра.

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Глава Минкультуры Владимир Мединский в июле этого года заявлял, что Кехман покинет театр в связи с ведущимся в отношении него делом о банкротстве, а на его место будут рассматриваться несколько кандидатур.

В начале сентября министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников сообщал журналистам, что Владимир Кехман находится в отпуске, а решение о назначении нового гендиректора театра оперы и балета ожидают от Минкультуры РФ «в ближайшее время». По его словам, оно должно было состояться до 1 сентября, но этого не произошло. В пресс-службе Минкультуры РФ 6 сентября сообщили, что Кехман продолжает свою работу в должности генерального директора театра и трудовой договор с ним не расторгнут.

Кехман занял пост главы Новосибирского театра оперы и балета, который переименовал в НОВАТ, в марте 2015 года. Ранее руководителем театра был Борис Мездрич, уволенный в связи с постановкой оперы Вагнера «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина. «Тангейзер» вызвал общественное обсуждение после заявления митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, который сказал, что в опере не по назначению используется церковная символика.

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