Полсотни эскалаторов петербургского метро нуждаются в немедленном ремонте
Накануне после ремонта открылась станция метро «Владимирская», хотя по графику ее должны запустить только 6 декабря.
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Накануне после ремонта открылась станция метро «Владимирская», хотя по графику ее должны запустить только 6 декабря.
По словам сотрудников подземки, во время ремонта применили новую методику, благодаря этому удалось закончить работы в сжатые сроки. Подробнее — Леонид Апанасов.