Открытие катка в центре Воронежа сорвалось из-за аномальной погоды с дождем
В Воронеже открытие главного ледового катка на площади Ленина пришлось отложить на неопределенный срок.
В Воронеже открытие главного ледового катка на площади Ленина пришлось отложить на неопределенный срок.
Напомним, ледовая арена на центральной площади столицы Черноземья традиционно открывается в канун Нового года и каникул и работает в течение всей зимы. Так, в прошлом году горожане могли кататься на коньках здесь до конца марта.
Однако в этом году мэрия решила порадовать любителей фигурного катания и открыть каток на площади Ленина почти на месяц раньше. Сооружение двух ледовых площадок, взрослой и детской, началось в первых числах ноября. Праздничное открытие катка планировалось устроить сегодня, в субботу, 2 декабря, в ледовом шоу в честь события должны были участвовать юные хоккеисты и фигуристы, и артисты балета «Метелица».
К сожалению, открытие катка пришлось отложить на неопределенный срок, сообщили в мэрии.
Отметим, что первая декада декабря погода в Воронежской области будет совсем не «зимней» — в ближайшие дни в регионе сохранятся плюсовые температуры, похолодания будут совсем незначительными, до минус 2−3 градусов, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Так, в ближайший понедельник, 4 декабря, температура воздуха в Воронеже поднимется до плюс 6 градусов.
Надеемся, что погода все же в ближайшие дни станет более новогодней и снежной, и позволит воронежцам кататься на лыжах, санках, сноубордах, ледовых горках и коньках. По какому графику будут работать ледовые арены на площади Ленина, можно узнать здесь.