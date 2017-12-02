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12:01 (мск), источник: 36on.ru

Открытие катка в центре Воронежа сорвалось из-за аномальной погоды с дождем

В Воронеже открытие главного ледового катка на площади Ленина пришлось отложить на неопределенный срок.

Напомним, ледовая арена на центральной площади столицы Черноземья традиционно открывается в канун Нового года и каникул и работает в течение всей зимы. Так, в прошлом году горожане могли кататься на коньках здесь до конца марта.

Однако в этом году мэрия решила порадовать любителей фигурного катания и открыть каток на площади Ленина почти на месяц раньше. Сооружение двух ледовых площадок, взрослой и детской, началось в первых числах ноября. Праздничное открытие катка планировалось устроить сегодня, в субботу, 2 декабря, в ледовом шоу в честь события должны были участвовать юные хоккеисты и фигуристы, и артисты балета «Метелица».

К сожалению, открытие катка пришлось отложить на неопределенный срок, сообщили в мэрии.

Открытию ледовой арены помешала аномальная погода с плюсовой температурой и дождем. В городской администрации пообещали проинформировать дополнительно о дате проведения церемонии.

Отметим, что первая декада декабря погода в Воронежской области будет совсем не «зимней» — в ближайшие дни в регионе сохранятся плюсовые температуры, похолодания будут совсем незначительными, до минус 2−3 градусов, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Так, в ближайший понедельник, 4 декабря, температура воздуха в Воронеже поднимется до плюс 6 градусов.

Надеемся, что погода все же в ближайшие дни станет более новогодней и снежной, и позволит воронежцам кататься на лыжах, санках, сноубордах, ледовых горках и коньках. По какому графику будут работать ледовые арены на площади Ленина, можно узнать здесь.

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