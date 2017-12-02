Президент Узбекистана посетил международный аэропорт «Ташкент»

Источник: Uzdaily.uz

Глава Узбекистана ознакомился с проектом по строительству нового пассажирского терминала «Ташкент-4».

Проект финансируется за счет средств банков и фондов Узбекистана и Южной Кореи. Пропускная способность нового терминала составит 1,5 тыс. пассажиров в час.

Президент Шавкат Мирзиёев дал свои рекомендации по эффективному использованию средств и подготовке строительной площадки и инфраструктуры.

Глава государства также ознакомился с работой, проводимой в сфере улучшения качества услуг, и строительством нового зала ожидания. Он дал поручения по строительству гостиницы и внедрения информационных технологий для повышения качества услуг.