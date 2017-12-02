В фитнес-клубе больше инфекций, чем в туалете

Так, более 70% бактерий на спортивном оборудовании оказались потенциально опасными для человека и могли бы стать причиной простуд и кожных заболеваний.

Лаборанты Fitrated исследовали три независимых друг от друга фитнес-клуба и 27 тренажеров в них — самыми неблагонадежными оказались беговые дорожки и велотренажеры. На этих аппаратах было найдено более 1,33 млн бактерий на один квадратный дюйм. При этом большая часть из них оказались кокками, а некоторые найденные грамотрицательные бактерии способны сопротивляться антибиотикам.

Согласно проведенным анализам, на велотренажерах в 39 раз больше микроорганизмов, чем на подносе в столовой. На беговых дорожках бактерии встречаются в 74 раза чаще, чем на кране в общественном туалете, а свободные веса — гантели и штанги — по их количеству обогнали сиденье унитаза.