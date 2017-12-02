В Петербурге включили праздничную новогоднюю подсветку

За четыре дня работники «Ленсвета» установили почти семь тысяч украшений: световые арки, гирлянды и причудливые фигурные конструкции. Самым нарядным, традиционно, стал Невский проспект, особенно выделяются Дом книги и башня Думы. Возле Казанского собора и на Дворцовой новогодние елки при полном параде. Праздничная подсветка будет радовать горожан до середины января.