Алиханов: Начальник областного УМВД не рад приезду английских фанатов на ЧМ-2018

Руководство областного УМВД не обрадовалось новости о том, что во время ЧМ-2018 в Калининград приедут английские фанаты. Об этом журналистам в субботу, 2 декабря, рассказал губернатор Антон Алиханов.

«Я по прилёту встретил в аэропорту нашего руководителя УМВД — он не рад. Я рад», — заявил Алиханов.

В пятницу, 1 декабря, Международная федерация футбола FIFA провела финальную жеребьёвку чемпионата мира по футболу 2018 года. На мероприятии определились восемь команд, которые приедут в Калининград. На новом стадионе на острове Октябрьском пройдут встречи сборных Англии и Бельгии (28 июня), а также Нигерии и Хорватии (16 июня), Сербии и Швейцарии (22 июня), Испании и Марокко (25 июня).