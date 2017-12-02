В Самаре сносят незаконные рекламные щиты

Уже снесли 170 нелегальных билбордов. Очистка происходит в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре. Основные усилия сосредоточены вдоль Московского и Южном шоссе, улицы Ново-Садовой, в Куйбышевском районе и Зубчаниновке. Число нелегальных щитов хотят свести к минимуму. Уже снесено всего 170 рекламных щитов.