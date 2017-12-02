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15:35 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре сносят незаконные рекламные щиты

В этот раз попал под «раздачу» гостевой маршрут к мундиалю.

Уже снесли 170 нелегальных билбордов. Очистка происходит в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре. Основные усилия сосредоточены вдоль Московского и Южном шоссе, улицы Ново-Садовой, в Куйбышевском районе и Зубчаниновке. Число нелегальных щитов хотят свести к минимуму. Уже снесено всего 170 рекламных щитов.

Добавим, что владельцы рекламных конструкций на запросы чиновников не реагируют, до конца года мэрия планирует убрать еще 20 самовольно установленных билбордов.

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