В Самаре сносят незаконные рекламные щиты
В этот раз попал под «раздачу» гостевой маршрут к мундиалю.
В этот раз попал под «раздачу» гостевой маршрут к мундиалю.
Уже снесли 170 нелегальных билбордов. Очистка происходит в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре. Основные усилия сосредоточены вдоль Московского и Южном шоссе, улицы
Добавим, что владельцы рекламных конструкций на запросы чиновников не реагируют, до конца года мэрия планирует убрать еще 20 самовольно установленных билбордов.