Вступительную кампанию 2018 года вновь ожидают перемены

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Минобразования подготовило проект указа Президента об изменениях и дополнениях в Правила приема лиц для получения высшего образования I ступени и среднего специального образования.

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Речь идет о повышении конкурентоспособности учреждений образования и качества отбора абитуриентов. Одно из предложений — увеличить нижний порог вступительных испытаний по первому профильному предмету еще на 5 баллов.

Станет ли студент лучше, если цена сертификата повысится на пять баллов? Быть может. Но равняется ли действительно достойный абитуриент на нижнюю пороговую планку? Вряд ли.

Много это или мало? Такое обсуждение тут же развернулось на новостных сайтах. Одни ликовали: ну хоть немного подняли этот скромный порог, который должен спасти вузы от двоечников. Другие сетовали: пять — это маловато, вот если бы сразу на пятьдесят! А третьи ностальгировали по устным экзаменам — вот тогда-то было куда как лучше, чем сейчас. Существуют и более радикальные точки зрения — сократить набор в вузы, а с ним и число таких учебных заведений. Словом, сколько людей, столько и мнений. Очевидно только одно — тема никого не оставила равнодушным.

Так сколько же баллов минимум должно быть в копилке будущего студента? Достаточно ли филологам сегодняшней двадцатки по языкам и десятки по этим же предметам технарям? Не маловато ли набрать по профильным математике, физике, химии и биологии 15 баллов и 20 — по остальным предметам? А ведь для второго профильного предмета эти цифры снижаются еще на пять баллов! Не говоря уже о том, что для некоторых сельскохозяйственных и силовых вузов неудовлетворительной считается отметка лишь от 0 до 4 баллов.

Теоретически, чтобы во вступительную кампанию 2017 года поступить на одну из самых популярных специальностей БГУ — международные отношения, как минимум нужно было набрать 10 баллов по языку, 15 — по иностранному и 20 — по обществоведению. Итого 45. Даже если оценить каждый предмет по тогдашнему максимуму, выходит всего 60 баллов. Другое дело что в реальности это неосуществимо — здесь из-за высокого конкурса проходной балл много лет подряд переваливает за три сотни. В этом году на дневное бюджетное отделение он приближался к абсолютному максимуму и составлял 384. Даже чтобы учиться за деньги, нужно было набрать 281 балл. Так что одно дело теория, другое — практика.

Но ведь такая ситуация наблюдается не везде. И, конечно, найдутся другие вузы и не слишком популярные специальности, где такие отметки сгодятся. А если речь пойдет о дополнительном наборе, то и эта планка будет порядком понижена. Только вот вопрос: нужны ли стране специалисты с высшим образованием, которые с трудом умножают семь на восемь? Не дискредитируют ли они высокое звание студентов и престиж вузов?

Когда кто-то обнадеживает, мол, не смогли подготовиться, потому что некому было помочь, вспоминаются слова ребят-стобалльников на ЦТ. Например, выпускник физико-математического класса гимназии № 6 Бреста Валентин Дорофеев, получивший в этом году 100 баллов по математике, к экзамену готовился сам. Как и к физике, где набрал 96 баллов. Кстати, молодой человек убежден: подготовиться к ЦТ можно и за год. Главное не тратить время зря.

По статистике, сегодня в вузы идет более половины выпускников того же года. Плюс выпускники прошлых лет и учреждений ПТО и ССО. Выходит приличная цифра. В этом году, например, участников ЦТ было более 90 тысяч. Одиннадцатые классы выпустили более 57 тысяч человек.

Кстати, это практически равно числу новоиспеченных студентов, которых было более полусотни тысяч. Но если все нацелились на высшее образование, то кто будет печь хлеб и строить дороги?

Станет ли студент лучше, если цена сертификата повысится на пять баллов? Быть может. Но равняется ли действительно достойный абитуриент на нижнюю пороговую планку? Вряд ли. Ему и 50 баллов мало. А остальным, может быть, очень хорошим людям, для которых 25 — вершина, и не стоит ее покорять? Чтобы диплом потом не пылился на полочке? Ведь не секрет, что сегодня на рынке труда великое множество маникюрш с дипломами юристов, администраторов, окончивших экономические вузы, психологов, наращивающих ресницы и делающих грумминг собакам. Профориентация недоработала? Впрочем, менее качественно, чем их коллеги со средним специальным образованием, они работать не будут. Да и степень ответственности не та. Мне кажется, куда хуже, если двоечник после окончания вуза будет проектировать дома и лечить людей.