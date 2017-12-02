Курбан-байрам не подпадет под законопроект о жестоком обращении с животными
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU — Законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными не будет касаться праздника жертвоприношения
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU — Законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными не будет касаться праздника жертвоприношения
Поправками ко второму чтению законопроекта предлагается установить исключения, под действие статьи не будут подпадать ряд случаев, сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, слова которого приводятся в сообщении
«Под действие статьи не будут подпадать (…) случаи проведения обрядов жертвоприношения, иных религиозных обрядов и церемоний традиционных конфессий», — сказал Крашенинников.
«Сюда относится один из главных праздников мусульман —
Он отметил, что
«При рассмотрении законопроекта во втором чтении мы должны учитывать такие случаи, чтобы они не подпадали под действие новых норм», — сообщил П. Крашенинников.
Парламентарий напомнил, что принятый в первом чтении законопроект предлагает установить, что за жестокое обращение с животными, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений и повлекшее гибель или увечье животных, предусматривается максимальное наказание — лишение свободы до 3 лет.
Повышенную ответственность с лишением свободы от 3 до 5 лет предлагается установить, если это деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или в интернете.