Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
Алмазодобытчик не смог продать самый дорогой и чисты бриллиант РФ
Европа устала от антироссийских санкций и готова их отменить
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: Россия готова к выходу Дании из проекта «Северный поток-2»
СМИ: У России просят защиты от США
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко выходит замуж
СМИ: Россия готовит жесткий ответ в случае выхода США из РСМД
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12:49 (мск), источник: Интерфакс

Курбан-байрам не подпадет под законопроект о жестоком обращении с животными

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU — Законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными не будет касаться праздника жертвоприношения Курбан-байрам, а также усыпления животных по ветеринарным показаниям, сельхозживотных, охоты и служебных животных.

Поправками ко второму чтению законопроекта предлагается установить исключения, под действие статьи не будут подпадать ряд случаев, сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы парламентария.

«Под действие статьи не будут подпадать (…) случаи проведения обрядов жертвоприношения, иных религиозных обрядов и церемоний традиционных конфессий», — сказал Крашенинников.

Читайте также
В Москве не будут приносить в жертву баранов на Курбан-байрам

«Сюда относится один из главных праздников мусульман — Курбан-байрам или праздник жертвоприношения. В рамках празднования производятся обряды принесения в жертву специальных животных. Это традиционный исламский праздник и он имеет многовековую историю», — сказал парламентарий.

Он отметил, что из-под действия закона также будут выведены случаи умерщвление собственником сельскохозяйственных животных в целях получения или производства продуктов животного происхождения, гибель и увечье при охоте, умерщвление (усыпление) животного специалистом в области ветеринарии при наличии соответствующих ветеринарных показаний, а также при использовании животного правоохранительными органами «в качестве специальных средств».

«При рассмотрении законопроекта во втором чтении мы должны учитывать такие случаи, чтобы они не подпадали под действие новых норм», — сообщил П. Крашенинников.

Парламентарий напомнил, что принятый в первом чтении законопроект предлагает установить, что за жестокое обращение с животными, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений и повлекшее гибель или увечье животных, предусматривается максимальное наказание — лишение свободы до 3 лет.

Повышенную ответственность с лишением свободы от 3 до 5 лет предлагается установить, если это деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или в интернете.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сирийские силы ПВО отразили ракетный удар Израиля
СМИ сообщили о планах по снятию санкций с РФ после победы Трампа
Сенат США принял законопроект о налоговой реформе
Жизнь за вождя: как охраняют лидеров КНДР
Илон Маск анонсировал запуск ракеты тяжелого класса
Посол США пошутил о переезде дипмиссии в Санкт-Петербург
Семь человек погибли при пожаре в Калужской области
Спорт
Три вопроса к сборной России и РФС по итогам жеребьёвки ЧМ-2018 Шары задают вопросы руководителям, тренерскому штабу и игрокам
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь