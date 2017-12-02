Курбан-байрам не подпадет под законопроект о жестоком обращении с животными

Поправками ко второму чтению законопроекта предлагается установить исключения, под действие статьи не будут подпадать ряд случаев, сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы парламентария.

«Под действие статьи не будут подпадать (…) случаи проведения обрядов жертвоприношения, иных религиозных обрядов и церемоний традиционных конфессий», — сказал Крашенинников.

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«Сюда относится один из главных праздников мусульман — Курбан-байрам или праздник жертвоприношения. В рамках празднования производятся обряды принесения в жертву специальных животных. Это традиционный исламский праздник и он имеет многовековую историю», — сказал парламентарий.

Он отметил, что из-под действия закона также будут выведены случаи умерщвление собственником сельскохозяйственных животных в целях получения или производства продуктов животного происхождения, гибель и увечье при охоте, умерщвление (усыпление) животного специалистом в области ветеринарии при наличии соответствующих ветеринарных показаний, а также при использовании животного правоохранительными органами «в качестве специальных средств».

«При рассмотрении законопроекта во втором чтении мы должны учитывать такие случаи, чтобы они не подпадали под действие новых норм», — сообщил П. Крашенинников.

Парламентарий напомнил, что принятый в первом чтении законопроект предлагает установить, что за жестокое обращение с животными, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений и повлекшее гибель или увечье животных, предусматривается максимальное наказание — лишение свободы до 3 лет.