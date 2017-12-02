Употребление энергетиков провоцирует болезнь Паркинсона — медики

«Болезнь Паркинсона больше всего провоцируется употреблением энергетиков и пестицидов. И если болезнь Паркинсона поддается лечению антипаркинсоническими препаратами, то синдром Паркинсона лечить очень трудно, он практически не поддается лечению. Синдром Паркинсона появляется как сопутствующий симптом при артериальной гипертонии, после травм головы и многих других повреждениях головного мозга», — отметила на своей странице в Facebook Жибек Жолдасова.

При этом она привела самые простые способы выявления болезни Паркинсона и паркинсонизма.