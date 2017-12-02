Челябинский Дед Мороз вызывает снег при помощи бубна
Шаманский бубен прислал коллеге Ямал Ири.
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Шаманский бубен прислал коллеге Ямал Ири.
Челябинский Дед Мороз при помощи шаманского бубна попытался вызвать снег, видео действа размещено на YouTube.
На кадрах видно, как Дед Мороз ходит вокруг ёлки и стучит в бубен со словами «Приходи
В подписи к видеозаписи сказано, что волшебный бубен челябинскому волшебнику прислал Ямальский Дед Мороз Ямал Ири.