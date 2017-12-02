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13:44 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинский Дед Мороз вызывает снег при помощи бубна

Шаманский бубен прислал коллеге Ямал Ири.

Челябинский Дед Мороз при помощи шаманского бубна попытался вызвать снег, видео действа размещено на YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, как Дед Мороз ходит вокруг ёлки и стучит в бубен со словами «Приходи зимушка-зима, выпадай снежок».

В подписи к видеозаписи сказано, что волшебный бубен челябинскому волшебнику прислал Ямальский Дед Мороз Ямал Ири.

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