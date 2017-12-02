В Краснодаре нелегально перевозили пассажиров по трем автобусным маршрутам

Специальная рабочая группа из сотрудников городского департамента транспорта и межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Адыгее 1 декабря провела рейд по пресечению незаконных перевозок на улице Черкасской, 135.

У водителей автобусов № 405 «ул. Черкасская — Мега Адыгея» не было карты маршрута, а сам маршрут не внесен в реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок Минтранса РФ.

Водители автобусов получили предупреждения об административном правонарушении, а юрлицо ООО «ПАТП-1» привлекут к административной ответственности по ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ (Использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров транспорта при отсутствии карты маршрута), предусматривающей штраф 300 тыс. рублей. Автобусы поместили на спецстоянку.

Также рабочая группа обнаружила, что автобусы № 173 и № 416 не внесены в реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок Минтранса, они дублируют городские и пригородные троллейбусные и автобусные маршруты, передает пресс-служба администрации Краснодара.