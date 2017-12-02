В Светлогорске хотят запретить любое строительство на месте «стакана»
Власти намерены провести новые общественные слушания.
Власти намерены провести новые общественные слушания.
Власти региона хотят запретить любое капитальное строительство в Светлогорске на территории, на которой собирались построить «стакан». Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов во время выезда в курортный город в субботу, 2 декабря.
Были надежды у владельцев этого участка на то, что изменятся зоны санитарной защиты федерального курорта. Возможно, это и произойдёт, но вне зависимости от этого мы сейчас запустим новый процесс общественных слушаний, потому что на последних было достаточно много нареканий. Мы предложим наложить полностью вот на эту левую часть, от лестницы, солнечных часов до насосной станции, зону рекреации для того, чтобы там невозможно было производить никакое капитальное строительство, — заявил Алиханов.
«Ну и в принципе новые Правила землепользования и застройки должны подразумевать, что в историческом центре, который мы обсуждали на одном из собраний с общественностью Светлогорска, у нас высотность не будет выше 15 метров, то есть это
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Однако внешний вид гостиничного комплекса вызвал недовольство жителей, которое дошло до нескольких акций протеста. Прокуратура провела проверку и направила муниципалитету предостережение «о недопустимости нарушения норм градостроительного законодательства». Впоследствии Антон Алиханов заявил, что «“стакана” не будет».