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13:49 (мск), источник: Калининград.Ru

В Светлогорске хотят запретить любое строительство на месте «стакана»

Власти намерены провести новые общественные слушания.

Источник: Калининград.Ru

Власти региона хотят запретить любое капитальное строительство в Светлогорске на территории, на которой собирались построить «стакан». Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов во время выезда в курортный город в субботу, 2 декабря.

Были надежды у владельцев этого участка на то, что изменятся зоны санитарной защиты федерального курорта. Возможно, это и произойдёт, но вне зависимости от этого мы сейчас запустим новый процесс общественных слушаний, потому что на последних было достаточно много нареканий. Мы предложим наложить полностью вот на эту левую часть, от лестницы, солнечных часов до насосной станции, зону рекреации для того, чтобы там невозможно было производить никакое капитальное строительство, — заявил Алиханов.

Власти региона также потребовали от инвестора «стакана» привести в порядок склон, на котором собирались строить апарт-отель.

«Ну и в принципе новые Правила землепользования и застройки должны подразумевать, что в историческом центре, который мы обсуждали на одном из собраний с общественностью Светлогорска, у нас высотность не будет выше 15 метров, то есть это где-то три, может быть, три с половиной этажа», — отметил глава региона.

Зимой в Светлогорске 2016 года началась подготовка к строительству 14-этажного апарт-отеля с панорамными лифтами. Проект здания, которое получило неофициальное название «стакан», включал гостиницу на 182 номера, торговую галерею и ресторан на 200 мест. Объём инвестиций оценивался в два миллиарда рублей.

Однако внешний вид гостиничного комплекса вызвал недовольство жителей, которое дошло до нескольких акций протеста. Прокуратура провела проверку и направила муниципалитету предостережение «о недопустимости нарушения норм градостроительного законодательства». Впоследствии Антон Алиханов заявил, что «“стакана” не будет».

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