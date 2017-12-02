Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: Россия готова к выходу Дании из проекта «Северный поток-2»
СМИ: У России просят защиты от США
Алсу сменила три платья на жеребьевке ЧМ-2018
У бывшего мужа Надежды Михалковой новый роман
СМИ: Россия готовит жесткий ответ в случае выхода США из РСМД
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
8Поклонение Ким Чен Ыну
13:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская «принцесса» выбыла из телешоу «Голос»

Оксана Войтович уступила более взрослым и опытным соперникам.

Воронежская певица, 23-летняя Оксана Войтович, выбыла на этапе «нокаутов» из телешоу «Голос-6». Выпуск программы показали на Первом канале в пятницу, 1 декабря. В вокальном мастерстве девушка уступила более взрослым и опытным соперникам.

В конкурсе «нокаутов» Оксана Войтович исполнила песню Полины Гагариной «Высоко». Номер получился очень нежным не только благодаря проникновенной композиции, но и образу, в котором предстала девушка. В изящном голубом платье белокурая Оксана походила на диснеевскую принцессу.

Соперниками воронежской участницы стали 40-летний солист группы «Рекорд Оркестр» Тимофей Копылов с песней Million Reasons Леди Гаги и 37-летний исполнитель из Германии Брендон Стоун с контаминацией песни Historia de un Amor панамского певца Карлоса Элеты Альмарана с ее русским вариантом — композицией «Первая встреча» Клавдии Шульженко. Оба конкурсанта удостоились высоких похвал от наставников, тем самым не оставив шансов Войтович на дальнейшее пребывание в проекте. Впрочем, воронежская певица тоже услышала в свой адрес комплименты и от своего бывшего наставника Александра Градского, и от Димы Билана, который особенно акцентировал внимание на внешних данных девушки.

Во время загрузки произошла ошибка.

— За все время участия в проекте вы для меня являлись такой, извините, непорочной принцессой. Но когда вы сегодня начали петь, этот образ сразу разрушился. Думаю: где же средневековье, куда оно испарилось? Я в недоумении, — отозвался о выступлении Войтович Дима Билан.

Пелагея заметила, что на сцене воронежской участнице не хватило свободы:

— Когда вы выходите на сцену и делаете шаг, он должен превратить вас либо в себя супернастоящую, либо в кого-то другого. Но из этого образа вы не должны выходить, пока не зайдете обратно за кулисы. Иначе получается экзамен: вам не хватает свободы. Свобода не зависит от мастерства и опыта, это нужно в себе находить. Я уверена, что вы обязательно это сделаете, — напутствовала Пелагея.

Александр Градский честно признался, что «неровно дышит» к Оксане Войтович, так как ранее она была в его команде. Напомним, на этапе «поединков» Оксана проиграла другой воронежской певице — Софье Онопченко и должна была покинуть проект. От выбывания девушку спас Леонид Агутин.

— Я лишний раз убедился, что ты одна из немногих певиц, кто может петь на русском языке по-настоящему. Вот сегодня ты мне лишний раз объяснила, что, может, в чем-то я был не прав, — поддержал Оксану Градский.

Для наставника команды Леонида Агутина убедительнее всех оказался номер Брендона Стоуна, он уверенно прошел в следующий этап шоу.

— Адский момент боли, стыда и унижения для меня. Совершенно восхитительная, нежная, красивая, потрясающая, с прекрасным голосом Оксаночка. Я буду расшаркиваться в извинениях, но оставлю в проекте Тимофея, — объявил нелегкое решение Агутин.

Второй раз в «Голосе» Оксане Войтович пришлось произносить прощальную речь.

— Честно, не была готова говорить что-то сегодня. Спасибо, Леонид Николаевич, что в прошлый раз повернулись ко мне, что удалось поработать с вами. Я счастливый человек: на проекте мне удалось поработать сразу с двумя такими замечательными наставниками — Александром Борисовичем и Леонидом Николаевичем. Конечно, мне будет не хватать этой атмосферы. Увидимся! И спасибо всем, кто был рядом, — сказала Оксана Войтович.

Оксана Войтович занимается вокалом и хореографией с трех лет. В 2006 году окончила музыкальную школу по классу фортепиано, в 2008-м — по эстрадному вокалу, в 2011-м — по классу скрипки. Все дипломы с отличием. Более десяти лет пела в составе популярной воронежской студии «Волшебники двора». В 2007 году в составе группы «Верба» участвовала в национальном отборе на конкурс исполнителей детской песни Евровидение. В 2007-м также принимала участие в шестом международном детском фестивале «Измени мир к лучшему», где стала «послом мира» среди детей. В 2017 году представляла Воронежскую область в третьем сезоне телепроекта «Новая звезда». Живет в Санкт-Петербурге, работает актрисой мюзиклов в Театре музыкальной комедии.

В шестом «Голосе» после выбывания Оксаны Войтович и Надежды Колесниковой осталась всего одна воронежская певица — Софья Онопченко. Девушке подвластны многие музыкальные жанры, она на хорошем счету у наставника Александра Градского. «Четвертьфинал» стартует в пятницу, 8 декабря. На этом этапе судьбу участников будут определять не только наставники, но и зрители путем SMS-голосования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Воронежцы попросили президента об отмене платных парковок в центре города
Сирийские силы ПВО отразили ракетный удар Израиля
СМИ сообщили о планах по снятию санкций с РФ после победы Трампа
Сенат США принял законопроект о налоговой реформе
Жизнь за вождя: как охраняют лидеров КНДР
Илон Маск анонсировал запуск ракеты тяжелого класса
Посол США пошутил о переезде дипмиссии в Санкт-Петербург
В Оренбурге горит торговый центр
Спорт
Три вопроса к сборной России и РФС по итогам жеребьёвки ЧМ-2018 Шары задают вопросы руководителям, тренерскому штабу и игрокам
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь