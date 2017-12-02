Воронежская «принцесса» выбыла из телешоу «Голос»

Воронежская певица, 23-летняя Оксана Войтович, выбыла на этапе «нокаутов» из телешоу «Голос-6». Выпуск программы показали на Первом канале в пятницу, 1 декабря. В вокальном мастерстве девушка уступила более взрослым и опытным соперникам.

В конкурсе «нокаутов» Оксана Войтович исполнила песню Полины Гагариной «Высоко». Номер получился очень нежным не только благодаря проникновенной композиции, но и образу, в котором предстала девушка. В изящном голубом платье белокурая Оксана походила на диснеевскую принцессу.

Соперниками воронежской участницы стали 40-летний солист группы «Рекорд Оркестр» Тимофей Копылов с песней Million Reasons Леди Гаги и 37-летний исполнитель из Германии Брендон Стоун с контаминацией песни Historia de un Amor панамского певца Карлоса Элеты Альмарана с ее русским вариантом — композицией «Первая встреча» Клавдии Шульженко. Оба конкурсанта удостоились высоких похвал от наставников, тем самым не оставив шансов Войтович на дальнейшее пребывание в проекте. Впрочем, воронежская певица тоже услышала в свой адрес комплименты и от своего бывшего наставника Александра Градского, и от Димы Билана, который особенно акцентировал внимание на внешних данных девушки.

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— За все время участия в проекте вы для меня являлись такой, извините, непорочной принцессой. Но когда вы сегодня начали петь, этот образ сразу разрушился. Думаю: где же средневековье, куда оно испарилось? Я в недоумении, — отозвался о выступлении Войтович Дима Билан.

Пелагея заметила, что на сцене воронежской участнице не хватило свободы:

— Когда вы выходите на сцену и делаете шаг, он должен превратить вас либо в себя супернастоящую, либо в кого-то другого. Но из этого образа вы не должны выходить, пока не зайдете обратно за кулисы. Иначе получается экзамен: вам не хватает свободы. Свобода не зависит от мастерства и опыта, это нужно в себе находить. Я уверена, что вы обязательно это сделаете, — напутствовала Пелагея.

Александр Градский честно признался, что «неровно дышит» к Оксане Войтович, так как ранее она была в его команде. Напомним, на этапе «поединков» Оксана проиграла другой воронежской певице — Софье Онопченко и должна была покинуть проект. От выбывания девушку спас Леонид Агутин.

— Я лишний раз убедился, что ты одна из немногих певиц, кто может петь на русском языке по-настоящему. Вот сегодня ты мне лишний раз объяснила, что, может, в чем-то я был не прав, — поддержал Оксану Градский.

Для наставника команды Леонида Агутина убедительнее всех оказался номер Брендона Стоуна, он уверенно прошел в следующий этап шоу.

— Адский момент боли, стыда и унижения для меня. Совершенно восхитительная, нежная, красивая, потрясающая, с прекрасным голосом Оксаночка. Я буду расшаркиваться в извинениях, но оставлю в проекте Тимофея, — объявил нелегкое решение Агутин.

Второй раз в «Голосе» Оксане Войтович пришлось произносить прощальную речь.

— Честно, не была готова говорить что-то сегодня. Спасибо, Леонид Николаевич, что в прошлый раз повернулись ко мне, что удалось поработать с вами. Я счастливый человек: на проекте мне удалось поработать сразу с двумя такими замечательными наставниками — Александром Борисовичем и Леонидом Николаевичем. Конечно, мне будет не хватать этой атмосферы. Увидимся! И спасибо всем, кто был рядом, — сказала Оксана Войтович.

Оксана Войтович занимается вокалом и хореографией с трех лет. В 2006 году окончила музыкальную школу по классу фортепиано, в 2008-м — по эстрадному вокалу, в 2011-м — по классу скрипки. Все дипломы с отличием. Более десяти лет пела в составе популярной воронежской студии «Волшебники двора». В 2007 году в составе группы «Верба» участвовала в национальном отборе на конкурс исполнителей детской песни Евровидение. В 2007-м также принимала участие в шестом международном детском фестивале «Измени мир к лучшему», где стала «послом мира» среди детей. В 2017 году представляла Воронежскую область в третьем сезоне телепроекта «Новая звезда». Живет в Санкт-Петербурге, работает актрисой мюзиклов в Театре музыкальной комедии.