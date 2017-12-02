Азаренко осталась еще без одного тренера
Теннисистка планирует вернуться на корт на турнире в Окленде (Новая Зеландия) в 2018 году.
Теннисистка планирует вернуться на корт на турнире в Окленде (Новая Зеландия) в 2018 году.
МИНСК, 2 дек — Sputnik. Команду белорусской теннисистки Виктории Азаренко (№ 205 в рейтинге WTA) покинул тренер по физической подготовке Эшкон Резазаде.
«Из-за сложившихся обстоятельств я и Вика решили разойтись. Я бы хотел поблагодарить ее за предоставленную мне возможность работать с ней. Я восхищен, что она возвращается на корт и будет бороться за самые престижные награды», — написал Резазаде в Twitter.
Британец иранского происхождения, 22-лений Эшкон Резазаде —
Несколько дней назад стало известно, что команду Азаренко покинул американский тренер Майкл Джойс, проработавший с теннисисткой почти десять месяцев. Под его руководством спортсменка смогла довольно быстро восстановиться после родов и вернуться на корт.
Впервые после рождения ребенка Азаренко выступила на официальном турнире на Мальорке, где проиграла во втором раунде хорватке Ане Конюх. Затем был «Уимблдон», где белоруска уступила в 1/8 финала румынке Симоне Халеп.