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14:08 (мск), источник: Sputnik.by

Азаренко осталась еще без одного тренера

Теннисистка планирует вернуться на корт на турнире в Окленде (Новая Зеландия) в 2018 году.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Команду белорусской теннисистки Виктории Азаренко (№ 205 в рейтинге WTA) покинул тренер по физической подготовке Эшкон Резазаде.

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«Из-за сложившихся обстоятельств я и Вика решили разойтись. Я бы хотел поблагодарить ее за предоставленную мне возможность работать с ней. Я восхищен, что она возвращается на корт и будет бороться за самые престижные награды», — написал Резазаде в Twitter.

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Британец иранского происхождения, 22-лений Эшкон Резазаде — фитнес-инструктор, модель и бывший теннисист, оставивший спортивную карьеру из-за травмы. Тренировать Азаренко он начал не так давно, с марта этого года.

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Несколько дней назад стало известно, что команду Азаренко покинул американский тренер Майкл Джойс, проработавший с теннисисткой почти десять месяцев. Под его руководством спортсменка смогла довольно быстро восстановиться после родов и вернуться на корт.

Впервые после рождения ребенка Азаренко выступила на официальном турнире на Мальорке, где проиграла во втором раунде хорватке Ане Конюх. Затем был «Уимблдон», где белоруска уступила в 1/8 финала румынке Симоне Халеп. Из-за проблем в семье Азаренко была вынуждена отказаться от ряда турниров, в том числе минского финала Кубка Федерации.

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