Состояние туалетов в столичной школе возмутило экс-депутата

АСТАНА, 2 дек — Sputnik. Бывший депутат мажилиса парламента и общественный деятель Бахыт Сыздыкова возмутилась состоянием туалетов для в столичной школе № 7.
«Я понимаю, что многие наши школы родом из советских времен, но уже 25 лет в условиях независимости живем! Унитазы в ряд, без перегородок и дверей! » — возмутилась Сыздыкова.
Она отметила, что в мужском туалете есть перегородки, но нет дверей. В учительском есть и двери, и перегородки, но он грязный. Приятно удивило Сыздыкову наличие уборной для инвалидов — но оказалось, что она не работает.
В комментариях к посту пользователи отвечают, что такая ситуация с туалетами сложилась во многих школах и вузах страны.