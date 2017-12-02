Состояние туалетов в столичной школе возмутило экс-депутата

АСТАНА, 2 дек — Sputnik. Бывший депутат мажилиса парламента и общественный деятель Бахыт Сыздыкова возмутилась состоянием туалетов для в столичной школе № 7.

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Экс-депутат разместила на своей странице в Facebook фотографии школьного туалета для девочек, в котором унитазы не отделены кабинками или перегородками. После этого она заглянула в мужской и учительский туалеты. Запечатлев все увиденное на фото она обратилась в управление образования Астаны со страницы Facebook.

«Я понимаю, что многие наши школы родом из советских времен, но уже 25 лет в условиях независимости живем! Унитазы в ряд, без перегородок и дверей! » — возмутилась Сыздыкова.

Она отметила, что в мужском туалете есть перегородки, но нет дверей. В учительском есть и двери, и перегородки, но он грязный. Приятно удивило Сыздыкову наличие уборной для инвалидов — но оказалось, что она не работает.