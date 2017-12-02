Столичные власти уже нашли замену пострадавшей во время перевозки новогодней ёлке

Там поставят елку, срубленную во дворе столичного детского сада. Покрыть непредвиденные расходы исполняющая обязанности мэра намерена сама.

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Сильвия Раду написала в фейсбуке, что ель испортили во время перевозки. Она обещает, что виноватых накажут, и что праздник горожанам устроят несмотря на все неприятности.