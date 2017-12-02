Столичные власти уже нашли замену пострадавшей во время перевозки новогодней ёлке
Муниципальные власти нашли замену карпатской ели, которая должна была украшать центральную площадь.
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Муниципальные власти нашли замену карпатской ели, которая должна была украшать центральную площадь.
Там поставят елку, срубленную во дворе столичного детского сада. Покрыть непредвиденные расходы исполняющая обязанности мэра намерена сама.
Сильвия Раду написала в фейсбуке, что ель испортили во время перевозки. Она обещает, что виноватых накажут, и что праздник горожанам устроят несмотря на все неприятности.
Уничтоженная карпатская ель стоила муниципальным властям 15 тысяч леев. Из
Перевозивший елку грузовик застрял на мосту в Украине. И рабочим пришлось срезать несколько веток.
Новую елку намерены установить и нарядить до завтрашнего вечера.