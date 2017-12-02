«Союз-2.1б» с военным спутником успешно стартовал с космодрома Плесецк
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
«В субботу, 2 декабря, в 13:43 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск
В ведомстве отметили, что «все предстартовые операции и старт “Союза-2.1б” прошли в штатном режиме». Контроль за проведением старта и полетом ракеты вел наземный автоматизированный комплекс управления. Запуск проведен под общим руководством командующего Космическими войсками
Это четвертый старт