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14:05 (мск), источник: РИА Новости

«Союз-2.1б» с военным спутником успешно стартовал с космодрома Плесецк

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала в субботу с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

Источник: РИА Новости

«В субботу, 2 декабря, в 13:43 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса “Союз-2.1б” с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что «все предстартовые операции и старт “Союза-2.1б” прошли в штатном режиме». Контроль за проведением старта и полетом ракеты вел наземный автоматизированный комплекс управления. Запуск проведен под общим руководством командующего Космическими войсками генерал-полковника Александра Головко.

Это четвертый старт ракеты-носителя «Союз-2», проведенный в 2017 году с космодрома Плесецк. Предыдущий старт был выполнен 22 сентября — «Союз-2.1б» вывел тогда на орбиту навигационный космический аппарат «Глонасс-М». Всего с 2004 года с Плесецка было запущено 32 ракеты-носителя «Союз-2» этапов модернизации 1а, 1б и 1 В.

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Во время загрузки произошла ошибка.
29 ноября© Ньюстюб
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