«Союз-2.1б» с военным спутником успешно стартовал с космодрома Плесецк

«В субботу, 2 декабря, в 13:43 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса “Союз-2.1б” с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что «все предстартовые операции и старт “Союза-2.1б” прошли в штатном режиме». Контроль за проведением старта и полетом ракеты вел наземный автоматизированный комплекс управления. Запуск проведен под общим руководством командующего Космическими войсками генерал-полковника Александра Головко.