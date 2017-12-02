Актер из «Игры престолов» выругался, узнав финал сериала

Источник: AP 2017

Момоа пояснил, что наткнулся на «спойлер» во время посещения съемочной площадки, где он намеревался повидаться с бывшими коллегами по сериалу.

«Это будет самое великое, что когда-либо показывали по телевидению», — заявил актер в интервью EW.

Он рассказал, что является большим фанатом сериала и вовсе не хотел раньше времени знать, чем все закончится. «Я воскликнул: «Черт, я не хочу знать этого», — вспоминает Момоа.