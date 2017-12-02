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14:58 (мск), источник: РИА Новости

Актер из «Игры престолов» выругался, узнав финал сериала

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Актер Джейсон Момоа, сыгравший роль кхала Дрого в сериале «Игра престолов», выругался из-за того, что случайно узнал подробности финала последнего сезона телесаги.

Источник: AP 2017

Момоа пояснил, что наткнулся на «спойлер» во время посещения съемочной площадки, где он намеревался повидаться с бывшими коллегами по сериалу.

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«Это будет самое великое, что когда-либо показывали по телевидению», — заявил актер в интервью EW.

Он рассказал, что является большим фанатом сериала и вовсе не хотел раньше времени знать, чем все закончится. «Я воскликнул: «Черт, я не хочу знать этого», — вспоминает Момоа.

Телесериал «Игра престолов» снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Сериал получил всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, в том числе гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий «Эмми».

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