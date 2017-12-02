Актер из «Игры престолов» выругался, узнав финал сериала
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Актер Джейсон Момоа, сыгравший роль кхала Дрого в сериале «Игра престолов», выругался
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Актер Джейсон Момоа, сыгравший роль кхала Дрого в сериале «Игра престолов», выругался
Момоа пояснил, что наткнулся на «спойлер» во время посещения съемочной площадки, где он намеревался повидаться с бывшими коллегами по сериалу.
«Это будет самое великое, что
Он рассказал, что является большим фанатом сериала и вовсе не хотел раньше времени знать, чем все закончится. «Я воскликнул: «Черт, я не хочу знать этого», — вспоминает Момоа.
Телесериал «Игра престолов» снят по