В Симферополе рассказали, сколько школ имеют лицензии

Источник: РИА "Новости"

«У нас остается еще шесть школ, на которые управлением капитального строительства разработаны проектно-сметная документация, есть экспертиза, выделено финансирование по бюджету 2018 года. С января по сентябрь эти работы будут проведены», — уточнила она.

Начальник городского управления образования также отметила, что в детских садах и школах ведется работа по обеспечению безопасности учащихся.

«Бюджетом Симферополя выделено финансирование для физической охраны. И в каждом учреждении есть такая охрана. И по тем субвенциям, которые приходят к нам из министерства образования и науки Крыма — по видеонаблюдению и по автономной пожарной сигнализации (АПС- ред.) — уже 36 школ города имеют эту систему. На следующий год тоже заложены деньги. В дошкольных учреждениях установлены турникеты и рамки безопасности, и тревожные кнопки, и видеонаблюдение», — отметила Сухина.