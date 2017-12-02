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15:20 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе рассказали, сколько школ имеют лицензии

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе лицензии на образовательную деятельность получили 44 школы из 50. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина.

Источник: РИА "Новости"

«У нас остается еще шесть школ, на которые управлением капитального строительства разработаны проектно-сметная документация, есть экспертиза, выделено финансирование по бюджету 2018 года. С января по сентябрь эти работы будут проведены», — уточнила она.

Начальник городского управления образования также отметила, что в детских садах и школах ведется работа по обеспечению безопасности учащихся.

«Бюджетом Симферополя выделено финансирование для физической охраны. И в каждом учреждении есть такая охрана. И по тем субвенциям, которые приходят к нам из министерства образования и науки Крыма — по видеонаблюдению и по автономной пожарной сигнализации (АПС- ред.) — уже 36 школ города имеют эту систему. На следующий год тоже заложены деньги. В дошкольных учреждениях установлены турникеты и рамки безопасности, и тревожные кнопки, и видеонаблюдение», — отметила Сухина.

В то же время, по ее словам, существует ряд школ, которые находятся в судебном процессе с недобросовестными подрядчиками, что тормозит процесс лицензирования. Татьяна Сухина напомнила, что лицензии на осуществление образовательной деятельности все школы и дошкольные учреждения должны получить до 1 сентября 2018 года.

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