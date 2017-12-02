Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
СМИ: Крымские порты идут ко дну — депутат парламента Крыма
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СМИ: Россия готова к выходу Дании из проекта «Северный поток-2»
СМИ: У России просят защиты от США
Алсу сменила три платья на жеребьевке ЧМ-2018
У бывшего мужа Надежды Михалковой новый роман
СМИ: Россия готовит жесткий ответ в случае выхода США из РСМД
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
14:44 (мск), источник: Интерфакс

Архиерейский собор разрешил совершать браки между крестными

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU — Архиерейский собор Русской православной церкви, завершившийся в субботу в Москве, внес изменение в практику заключения браков между крестными отцом и матерью.

Источник: РИА "Новости"

«Браки между восприемниками могут совершаться по благословению епархиального архиерея», — заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в субботу на пресс-конференции, цитируя фрагмент постановления Собора.

Видео
Вместе беречь мир и согласие: президент впервые выступил на Архиерейском соборе РПЦ

Как пояснил при этом пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, ранее браки между крестными во многих епархиях были запрещены правящими архиереями, и в ходе работы Собора на эту тему велась оживленная дискуссия. В частности, такая практика особенно не принималась украинскими архиереями, поэтому в формулировке постановления указано, что на подобный брак нужно брать благословение архиерея.

Накануне сообщалось, что Архиерейский собор принял решение о том, что при совершении венчания будут учитываться и браки, зарегистрированные ранее в органах ЗАГС.

«Не признается возможным венчание браков, зарегистрированных в соответствии с государственным законодательством, но не соответствующих каноническим нормам (например, при превышении допустимого церковными правилами количества предшествующих браков одним из желающих венчаться или при наличии между лицами, желающими венчаться, недопустимых степеней родства)», — отмечается в документе, принятом на Соборе в пятницу.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сирийские силы ПВО отразили ракетный удар Израиля
«Союз-2.1б» со спутником успешно стартовал с космодрома Плесецк
Сенат США принял законопроект о налоговой реформе
Жизнь за вождя: как охраняют лидеров КНДР
Депутат Госдумы Булавинов попал в реанимацию
Актер из «Игры престолов» выругался, узнав финал сериала
Спорт
Три вопроса к сборной России и РФС по итогам жеребьёвки ЧМ-2018 Шары задают вопросы руководителям, тренерскому штабу и игрокам
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь