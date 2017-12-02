Архиерейский собор разрешил совершать браки между крестными

Источник: РИА "Новости"

«Браки между восприемниками могут совершаться по благословению епархиального архиерея», — заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в субботу на пресс-конференции, цитируя фрагмент постановления Собора.

Как пояснил при этом пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, ранее браки между крестными во многих епархиях были запрещены правящими архиереями, и в ходе работы Собора на эту тему велась оживленная дискуссия. В частности, такая практика особенно не принималась украинскими архиереями, поэтому в формулировке постановления указано, что на подобный брак нужно брать благословение архиерея.

Накануне сообщалось, что Архиерейский собор принял решение о том, что при совершении венчания будут учитываться и браки, зарегистрированные ранее в органах ЗАГС.