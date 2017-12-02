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15:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Ракету «Союз-2.1б» с воронежским двигателем запустили с космодрома Плесецк

Носитель вывел на орбиту аппарат для Минобороны России.

Источник: РИА "Воронеж"

Ракету-носитель «Союз-2.1б» с двигателем 14Д23 разработки воронежского АО «Конструкторское бюро химавтоматики» запустили на космодроме Плесецк, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ. Ракета вывела на орбиту аппарат для Минобороны РФ. Запуск состоялся в 13:43 субботы, 2 декабря.

Ракетный двигатель 14Д23 используется в составе третьей ступени «Союз-2.1б» для выведения на орбиту космических аппаратов с космодромов России. Ракеты-носители «Союз-2» этапов 1а и 1б разработали и изготовили в самарском РКЦ «Прогресс».

Ракету-носитель «Союз-2.1 б» запустили с космодрома Восточный 28 ноября. Роскосмос сообщил о потере связи со спутником «Метеор-М».

Справка РИА «Воронеж» Двигатель 14Д23 (использовался на второй ступени РН «Союз-2.1в») имеет рекордный удельный импульс тяги среди всех кислородно-керосиновых двигателей в мире и эксплуатируется с 2006 года в составе РН «Союз-2.1б». Двигатель применяли в составе третьей ступени РН «Союз-СТБ», эксплуатируемой с космодрома Куру во Французской Гвиане, а также на верхних ступенях РН «Ангара». Двигатель 14Д23 обеспечил более 30 пусков перечисленных ракет.

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