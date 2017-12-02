Ракету «Союз-2.1б» с воронежским двигателем запустили с космодрома Плесецк

Источник: РИА "Воронеж"

Ракету-носитель «Союз-2.1б» с двигателем 14Д23 разработки воронежского АО «Конструкторское бюро химавтоматики» запустили на космодроме Плесецк, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ. Ракета вывела на орбиту аппарат для Минобороны РФ. Запуск состоялся в 13:43 субботы, 2 декабря.

Ракетный двигатель 14Д23 используется в составе третьей ступени «Союз-2.1б» для выведения на орбиту космических аппаратов с космодромов России. Ракеты-носители «Союз-2» этапов 1а и 1б разработали и изготовили в самарском РКЦ «Прогресс».

Ракету-носитель «Союз-2.1 б» запустили с космодрома Восточный 28 ноября. Роскосмос сообщил о потере связи со спутником «Метеор-М».