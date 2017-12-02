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15:35 (мск), источник: 36on.ru

Между Воронежем и Москвой запустили два дополнительных ежедневных рейса

Международный аэропорт «Воронеж» запускает два дополнительных ежедневных рейса в Москву, сообщает пресс-служба авиаузла.

Полеты будет выполнять авиакомпания S7 Airlines, увеличив число ежедневных рейсов Москва — Воронеж — Москва до четырех.

Так, с пятницы, 1 декабря, начались полеты рейсов, отправляющихся из московского аэропорта Домодедово в 12.30 и прибывающих в Воронеж в 13,45. Обратный самолет вылетает из Воронежа в 14.25 и прилетает в столицу в 15.40.

Еще один рейс между столицей страны и столицей Черноземья начнет курсировать с 25 декабря. Из Москвы самолеты будут отправляться в 16.50 и прибывать в воронежский аэропорт в 18.05, обратно в Домодедово будут вылетать в 18.50, прибывая в 20.05.

Сообщается, что перелеты будут выполняться на самолетах Embraer 170 (вместимость — 78 человек).

Таким образом, количество регулярных рейсов, связывающих Москву и Воронеж, вырастет до десяти. Полеты выполняют авиакомпании «Руслайн», «Аэрофлот» и S7 Airlines.

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