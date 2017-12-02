Андрей Травников открыл новую школу в поселке Горный

Источник: VN.ru

Руководитель региона разрезал красную ленту в школе поселка Горный. За парты ученики сядут уже в ближайшие дни. А пока учителя и дети переезжают из прежней школы в новую. Перевозят учебники, развешивают дидактические материалы — полный порядок и все готово, чтобы начать учебный процесс.

Здание школы уникально: есть огромный спортивный зал, оборудованный современным инвентарем, большие классные комнаты, столярная мастерская для мальчиков, швейных цех для девочек, бассейн, многофункциональный актовый зал, большой медицинский блок, где есть даже стоматологический кабинет. Здесь будут учиться ребята с пятого по одиннадцатый классы, а начальная школа останется в прежнем здании.

«По ряду финансовых причин строительство несколько раз приостанавливалось, и вот мы открываем новую школу, — сказал Андрей Травников. — Я осмотрел кабинеты и был приятно удивлен. Могу заявить, что это лучшее новое учебное заведение в Новосибирской области».

Также Андрей Травников посетил завод «Спецжелезобетон», который находится на территории поселка Горный. Там врио губернатора встретился с руководителем предприятия, обсудили ряд инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории поселка Горный, подтвердив тем самым его статус моногорода.

Докладчики отчитались об угледобывающей промышленности на территории Тогучинского района, производстве стройматериалов из отходов карьера, который находится на территории Горного, а также о переработке отработанных нефтепродуктов.

«На мой взгляд, самый востребованный и актуальный — проект по производству стройматериалов из отходов карьера, — отметил Андрей Травников. — Он поможет уменьшить загрязнение окружающей среды. А еще это позволит создать в поселке Горный собственное производство, выпускающее продукцию, которая не будет уступать другим производителям в прочности. У стройматериала все характеристики на порядок выше, чем сейчас предлагают на рынке, аналогов в стране нет».