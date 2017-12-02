Омск вошел в ТОП-10 цифровых городов России
Из сибирских городов лидирует Новосибирск, он на шестом месте.
Из сибирских городов лидирует Новосибирск, он на шестом месте.
Маркетинговое агентство Zoom Market подготовило цифровой рейтинг, который составило по результатам опроса жителей 25 городов России.
Омск занял восьмое место. На первом месте разместилась Москва, на втором Нижний Новгород, на третьем — Екатеринбург, четвертым стал
Как показал опрос, у 86 процентов участников исследования есть аккаунт в соцсети, у 83 процентов — современные гаджеты с выходом в интернет, 71 процент использует
Эксперты выяснили, что 40 процентов респондентов имеют мобильное приложение банка, более половины оплачивает коммунальные услуги с компьютера или мобильного телефона. И только 9 процентов пишут
При этом 36 процентов опрошенных зарегистрированы на сайте госуслуг, а еще 42 процента пользуются электронными очередями.
Как считает глава агентства Андрей Штыров, четверть россиян слышали о криптовалюте и только шесть процентов знают, что это такое.