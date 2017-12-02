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22:31 (мск), источник: Om1.ru

Омск вошел в ТОП-10 цифровых городов России

Из сибирских городов лидирует Новосибирск, он на шестом месте.

Маркетинговое агентство Zoom Market подготовило цифровой рейтинг, который составило по результатам опроса жителей 25 городов России.

Омск занял восьмое место. На первом месте разместилась Москва, на втором Нижний Новгород, на третьем — Екатеринбург, четвертым стал Санкт-Петербург, пятым — Новосибирск, шестым- Волгоград, седьмой — Казань.

Как показал опрос, у 86 процентов участников исследования есть аккаунт в соцсети, у 83 процентов — современные гаджеты с выходом в интернет, 71 процент использует онлайн-месенджеры, а 67 процентов смотрят фильмы и слушают музыку со смартфонов.

Эксперты выяснили, что 40 процентов респондентов имеют мобильное приложение банка, более половины оплачивает коммунальные услуги с компьютера или мобильного телефона. И только 9 процентов пишут СМС-ки.

При этом 36 процентов опрошенных зарегистрированы на сайте госуслуг, а еще 42 процента пользуются электронными очередями.

Как считает глава агентства Андрей Штыров, четверть россиян слышали о криптовалюте и только шесть процентов знают, что это такое.

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