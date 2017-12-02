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15:56 (мск), источник: ТАСС

В горах Сочи открыли массовый сезон катания

В этом году горнолыжникам будут доступны более 120 км трасс.

СОЧИ /Краснодарский край/, 2 декабря. /ТАСС/. Горнолыжные курорты Сочи открыли трассы для массового катания туристов. В первый день официального открытия зимнего сезона в горах было продано более тысячи билетов на подъемники с правом спуска на горных лыжах, сообщила в субботу журналистам замгендиректора всесезонного горного комплекса «Горки город» Людмила Кузнецова.

В этом году в горах Красной Поляны горнолыжникам будут доступны более 120 км трасс, в том числе более 10 км новых спусков. «Мы в этом году подготовили новые трассы “синие” и “зеленые” для легкого и быстрого катания, готовим ученические трассы, так как много желающих встать на лыжи. Всего на нашем курорте будет доступны 22 км трасс, из них около 2 км новых, откроется “Хаски центр”, где будут катать на собачьих упряжках. В первый день зимнего сезона на спуски вышли свыше тысячи горнолыжников», — отметила Кузнецова.

По ее словам, пик сезона катания на горных лыжах в Сочи традиционно придется на новогодние праздники. Номера в горных отелях на этот период забронированы почти на 100%.

Ранее сообщалось, что власти Сочи в этом зимнем сезоне ожидают рост турпотока на уровне 7%. Туристов будут принимать три крупных горнолыжных комплекса: «Роза хутор», «Горки город» и «Газпром», впервые в предстоящем сезоне катания планируется ввести единый билет на все подъемники. В сезоне 2016−2017 годов горные комплексы Красной Поляны открыли трассы к 10 декабря. Сезон катания длился до середины мая, всего за зимний сезон в горах Сочи побывало более 1,5 млн туристов.

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