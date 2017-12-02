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16:12 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе неизвестные без ведома властей перекрыли улицу блоками

В субботу на перекрестке Коммунистической и Цюрупа в Уфе неизвестные перекрыли проезжую часть бетонными блоками. Об ограничении движения никто заранее не сообщал.

Жители Уфы сообщают о перекрытии части улицы Цюрупа у пересечения с Коммунистической. Некие дорожные рабочие вытащили на проезжую часть бетонные блоки и стали проводить манипуляции на дороге.

Ни о каком ограничении движения никто не предупреждал, пишут пользователи в соцсетях.

В муниципальном управлении электротранспорта Уфы подтвердили, что не согласовывали проведение работ в этом месте и в это время.

Напомним, что 10 ноября городские службы Уфы на три дня перекрывали улицу Аксакова для проведения работ. Во всех подобных случаях мэрия столицы заранее предупреждает горожан об ограничении движения.

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