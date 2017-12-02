В Уфе неизвестные без ведома властей перекрыли улицу блоками
В субботу на перекрестке Коммунистической и Цюрупа в Уфе неизвестные перекрыли проезжую часть бетонными блоками. Об ограничении движения никто заранее не сообщал.
В субботу на перекрестке Коммунистической и Цюрупа в Уфе неизвестные перекрыли проезжую часть бетонными блоками. Об ограничении движения никто заранее не сообщал.
Жители Уфы сообщают о перекрытии части улицы Цюрупа у пересечения с Коммунистической. Некие дорожные рабочие вытащили на проезжую часть бетонные блоки и стали проводить манипуляции на дороге.
Ни о каком ограничении движения никто не предупреждал, пишут пользователи в соцсетях.
В муниципальном управлении электротранспорта Уфы подтвердили, что не согласовывали проведение работ в этом месте и в это время.
Напомним, что 10 ноября городские службы Уфы на три дня перекрывали улицу Аксакова для проведения работ. Во всех подобных случаях мэрия столицы заранее предупреждает горожан об ограничении движения.