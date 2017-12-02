В Уфе неизвестные без ведома властей перекрыли улицу блоками

Жители Уфы сообщают о перекрытии части улицы Цюрупа у пересечения с Коммунистической. Некие дорожные рабочие вытащили на проезжую часть бетонные блоки и стали проводить манипуляции на дороге.

Ни о каком ограничении движения никто не предупреждал, пишут пользователи в соцсетях.

В муниципальном управлении электротранспорта Уфы подтвердили, что не согласовывали проведение работ в этом месте и в это время.