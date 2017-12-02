Казахстанцы увидят суперлуние 4 декабря

Источник: Nur.kz

Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за 2017 год 4 декабря, сообщается на сайте Роскосмоса.

Раз в году Луна показывает свой яркий диск очень большим и очень маленьким. Это происходит в моменты, когда она в фазе полнолуния проходит точку перигея, такое полнолуние называют суперлунием года. А когда полнолуние происходит вблизи апогея, происходит минилуние года.

Декабрьское полнолуние, которое наступит 3 декабря в 21:49 по Астане, позволит наблюдать Суперлуну, потому что 4 декабря в 11:43 по Астане Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за 2017 год — 357 495 км.

Спутник в этот момент выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея.

Суперлуние можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды.

Декабрьское суперлуние положит начало череде суперлуний. Следующие два январских полнолуния тоже будут считаться суперлуниями.

Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов бывают довольно редко.

Суперлунием называют моменты, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и время прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня.

Ближайшее редкое суперлуние ожидает нас в ночь 2 января 2018 года, разница между перигеем и полнолунием составит всего 4,5 часа!

Луна подойдет к Земле в 03:56 очень близко — на 356 565 км, а в 08:52 произойдет полнолуние. А суперлуние 31 января 2018 года еще и совпадет с полным лунным затмением.