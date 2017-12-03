Новый препарат против мигрени вдвое сократил частоту приступов

С подробностями можно ознакомиться в New England Journal of Medicine.

«Мы тестировали препараты длительного действия (фреманезумаб и эренумаб), которые один раз в месяц вводили в виде инъекций пациентам, страдающим мигренью. В результате лекарства сократили среднее количество месячных головных болей участников наполовину», — заявил автор исследования Питер Годсби.

Оба лекарства созданы на основе моноклональных антител, секретируемых иммунными клетками, происходящими от единственной антителообразующей клетки. Действие препаратов направлено против пептида, связанного с геном кальцитонина (CGRP), который продуцируется в нервных клетках. При выделении CGRP вокруг нервных клеток в голове происходит воспаление тканей, а также расширение кровеносных сосудов, что приводит к мигрени. Новые лекарства блокируют выделение CGRP.

Ученые испытали препараты на 955 пациентах, из которых 317 человек получали по 70 мг лекарства ежемесячно, а 319 участников — по 140 мг ежемесячно. Контрольная группа из 319 человек принимала плацебо. Исследование длилось шесть месяцев. До начала эксперимента участники страдали мигренью в среднем 8 дней в месяц. В первой группе, принимавшей по 70 мг препарата, количество таких дней снизилось до пяти, во второй — до четырех. В контрольной группе снизилось до семи.