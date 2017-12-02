В Челябинске окончательно сменился основной поставщик тепла

Источник: РИА "Новости"

С 4 декабря 2017 года жители Челябинска, попадающие в первую зону теплоснабжения, начнут получать квитанции от АО «Уральская теплосетевая компания» (УТСК), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Изменения связаны с принятием в декабре 2016 года схемы теплоснабжения города, в которой определены единые теплоснабжающие организации (ЕТСО) и зоны их деятельности.

Первая зона включает в себя почти весь центр, северо-запад, АМЗ, ЧТЗ и южную часть Металлургического района, где ранее единой теплоснабжающей организацией выступало МУП «ЧКТС». В остальных зонах продолжают работу ЕТСО МУП «ЧКТС» (северная зона Металлургического района, муниципальные котельные и котельные с сетями ЧКТС), ООО «Теплоэнергосбыт» (районы Тополиной аллеи, Манхеттен, улица Ижевская) и ООО «АТЭК» (микрорайоны 20, 30 на северо-западе).

«В связи с тем, что на 1 января 2017 года для АО “УТСК” не утвердили тариф на теплоснабжение на текущий период в своей зоне, функции единой теплоснабжающей организации продолжало осуществлять МУП “ЧКТС”. В ноябре министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области установило тариф на теплоснабжение для УТСК — для населения, кстати, он остался прежним — 1 211,33 рубля/Гкал, после чего компания приступила к работе в своей зоне», — поясняет заместитель начальника Управления ЖКХ Антон Корепанов.

По словам директора АО «УТСК» Игоря Рындина, территория обслуживания достаточно большая, поэтому подготовительная работа началась с конца 2016 года, после того как была утверждена схема теплоснабжения и компания была определена в качестве единой теплоснабжающей организации в первой зоне. С 1 ноября, после утверждения тарифа, она вошла в активную фазу.

«Со следующей недели жители начнут получать квитанции уже от имени нашей компании. По поводу качества, перерывов в подаче тепла, с замечаниями и любыми другими вопросами потребителям первой зоны теперь нужно будет обращаться в диспетчерскую УТСК по номеру 246−40−00» Игорь Рындин

Добавим, для организаций тариф снизился на четверть и составил 1 550,74 рубля/Гкал. Юридическим лицам необходимо будет перезаключить договоры. «Мы уже направили организациям порядка 4 тыс. новых контрактов. Специально для удобства наших абонентов наш офис на улице Энгельса, 3 теперь работает без обеда с 8 до 19 часов», — добавил он.

В связи с тем, что переходный период пришелся на время отопительного сезона, за октябрь нужно рассчитываться с предыдущим поставщиком тепла, МУП «ЧКТС», а счета за ноябрь — оплачивать УТСК, независимо от того, заключен договор или нет.