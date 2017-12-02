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21:49 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на Левобережье открылся четвертый каток под открытым небом

Стоимость входа символическая.

Сегодня, 2 декабря, в Кировском округе Омска, на стадионе спорткомплекса «Тополиный» начались массовые катания на коньках.

Это уже четвертый каток под открытым небом. В нынешнем сезоне уже стартовали массовые катания на стадионах спорткомплекса «Юность», «Красная звезда» и «Энергия».

При этом попасть на каток можно со вторника по пятницу — с 17:00 до 21:00, в субботу-воскресенье — с 14:00 до 21:00.

Ребятишки до шести лет смогут выйти на лед за 30 рублей, школьники — за 50 рублей, взрослые — 70 рублей. Взять коньки напрокат обойдется в 80 рублей.

Стоимость катания не повышалась с прошлого года.

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