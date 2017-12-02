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21:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре обновленный Костел открыли после реставрации

Памятник архитектуры восстанавливают с 2014 года.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре после реставрации открылся обновленный Польский костел. Зданию уже больше ста лет, и за долгое время в нем ни разу не проводили комплексные работы по реставрации. Тольк0 в 2014 году памятник начали восстанавливать. Деньги на это выделили из федерального бюджета в рамкой государственной целевой программы.

На открытии костела побывали глава региона Дмитрий Азарво и заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков. Врио губернатора особенно отметил, что для Самары это здание — одно из любимых. И его очертания легко узнаваемы на открытках и фотографиях.

— Костел всегда был визитной карточкой города, им любуются гости, и я уверен, что все самарцы в это здание влюблены, — подчеркнул он.

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